وقوع ۲ حادثه رانندگی در جاده آبدان - دیّر؛ معلم جوان جان باخت

حسین ناظمیان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین حادثه صبح امروز در محور آبدان به دیّر و روبه‌روی روستای سورو رخ داد که در آن یک دستگاه پژو پارس واژگون شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ۱۱۵ آبدان به محل اعزام شد و راننده ۳۶ ساله که از ناحیه سر، گردن، دست و پا دچار آسیب شده بود، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل شد.

ناظمیان‌پور ادامه داد: با وجود تلاش کادر پزشکی و پرستاری، این معلم جوان به‌دلیل شدت صدمات وارده به اندام‌های حیاتی، ساعاتی بعد در بیمارستان فوت کرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر درباره حادثه دوم نیز گفت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه در همان محور و روبه‌روی روستای تنگ‌خوش بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پراید رخ داد.

وی افزود: راننده ۴۵ ساله این خودرو که تنها سرنشین آن نیز بود، توسط تیم اورژانس ۱۱۵ دوراهک به بیمارستان امام هادی (ع) دیّر منتقل شد.

ناظمیان‌پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه به‌دلیل بستن کمربند ایمنی توسط راننده، آسیب جدی به وی وارد نشد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دیّر گفت: علت وقوع این ۲ سانحه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.