به گزارش خبرنگار مهر، «مهدی مجیدی» امروز یکشنبه در ستاد پیشگیری، آمادگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران لرستان با اشاره به ورود سامانه بارشی شدید از فردا دوشنبه به استان، اظهار داشت: تمام دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان باید در آمادهباش کامل قرار بگیرند.
وی ادامه داد: این سامانه تا روز پنجشنبه ۲۰ آذر فعال بوده و بارشهای شدید باران و برف، رعدوبرق و وزش باد را به همراه خواهد داشت.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به شهرنشینی بیش از ۶۴ درصد جمعیت استان، آمادهباش ویژه شهرداریهای ۳۳ شهر را خواستار شد و بر لزوم پاکسازی فوری معابر، لایروبی جویها و آبگذرها برای جلوگیری از آبگرفتگی تأکید کرد.
مجیدی از تمام دستگاههای اجرایی خواست از پیمانکاران بخش دولتی و خصوصی تعهد کتبی اخذ کنند تا در شرایط بحرانی، ماشینآلات و نیروی انسانی آنها در اختیار مدیریت بحران قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربیات سالهای گذشته، اطلاعرسانی گسترده به مردم از طریق رسانه ملی و فضای مجازی را ضروری عنوان کرد و افزود: باتوجهبه لغزندگی جادهها و احتمال ریزش کوه در مناطق کوهستانی رانندگان مراقبت لازم را داشته و از زنجیرچرخ استفاده کنند.
معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین خواستار بازسازی و تقویت سیستمهای برق پشتیبان مراکز مخابراتی آسیبدیده برای حفظ ارتباطات در بحران شد.
مجیدی گفت: باتوجهبه عبور رودخانه از اغلب شهرستانها، پیشبینی و تخصیص اعتبار اضطراری برای لایروبی رودخانهها باید در دستور کار سازمان برنامهوبودجه استان قرار بگیرد و اولویتبندی نقاط حادثهخیز در این زمینه ضروری است.
نظر شما