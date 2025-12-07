به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی بعدازظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند راه‌اندازی رصدخانه آب زیرزمینی و مرکز کنترل و پایش برداشت از منابع آب در امور آب، این طرح را اقدامی کم‌نظیر در کشور دانست و بر تسریع مراحل نهایی آن تأکید کرد.

فرماندار تربت‌حیدریه با اشاره به اینکه تاکنون تمام چاه‌های کشاورزی و غیر کشاورزی شهرستان به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند گفت: تفاوت اصلی این رصدخانه با مراکز مانیتورینگ معمولی کنتورهای هوشمند در این است که علاوه بر پایش لحظه‌ای میزان برداشت چاه‌ها، برای نخستین بار امکان رصد دقیق افت سطح آب زیرزمینی و محاسبه کسری مخزن دشت‌ها نیز فراهم شده است.

وی افزود: این قابلیت‌های پیشرفته، تربت‌حیدریه را به نخستین نقطه کشور تبدیل می‌کند که مدیریت آب زیرزمینی را نه‌فقط بر اساس میزان برداشت، بلکه با تحلیل جامع وضعیت سفره‌ها انجام می‌دهد.

شجاعی بیان کرد: بیش از دو هزار حلقه چاه در ناحیه تربت‌حیدریه و شهرستان‌های مجاور از طریق این سامانه قابل پایش است و این فناوری جدید می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از اضافه‌برداشت و پایداری منابع نه آب منطقه ایفا کند.

فرماندار تربت حیدریه تأکید کرد: رصدخانه آب زیرزمینی نقطه عطفی در حکمرانی هوشمند آب در شرق کشور است و می‌تواند الگوی ملی برای سایر استان‌ها باشد.