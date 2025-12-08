خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شهروندان خرم‌آبادی این روزها با مسئله‌ای تلخ و هرروزه دست‌وپنجه نرم می‌کنند: کیفیت نان. نانی که قرن‌ها نماد امنیت غذایی و برکت سفره‌های ایرانی بوده، امروز در بسیاری از نانوایی‌های این شهر به ماده‌ای بی‌طعم، بی عیار و گاه نامناسب برای مصرف تبدیل شده است.

شکایت‌های مکرر مردم از بوی نامطبوع، بافت خمیری، زود بیات شدن و…، زنگ خطری است که نه‌تنها سلامت جامعه را تهدید می‌کند، بلکه بر معیشت خانوارهایی که نان قوت غالبشان است، نیز سایه انداخته است.

باوجود تأکید مقامات بر نظارت و کنترل کیفیت آرد و نان، به نظر می‌رسد این چرخه معیوب همچنان در پشت تنورهای داغ نانوایی‌های خرم‌آباد در گردش است.

نان‌های یک وعده‌ای!

کیفیت نان در خرم‌آباد واقعاً پایین است، هم به لحاظ پخت، هم آرد مورداستفاده یک شهروند خرم‌آبادی دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کیفیت نان در همه نانوایی‌های سطح شهر خرم‌آباد خوب نیست، ولی بعضی‌ها و به‌ندرت نان باکیفیت به مردم عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه کیفیت نان در خرم‌آباد واقعاً پایین است، هم به لحاظ پخت، هم آرد مورداستفاده و… گفت: کیفیت نان «لواش» در خرم‌آباد نسبت به سنگک پایین‌تر است، به همین خاطر ما به سمت خرید نان «سنگک» رفته‌ایم.

این شهروند خرم‌آبادی، گفت: از حداقل ۱۰ نان خریداری شده، چهار یا پنج نان خیلی زود کیفیتشان از دست می‌رود و برای وعده بعدی قابل‌استفاده نیستند.

کارگر ماهر نیست!

یک نانوای خرم‌آبادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت پایین‌بودن کیفیت نان در شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: کیفیت خمیر باعث می‌شود که نان تازه و همیشه خوب به نظر بیاید، نان ماندگاری داشته باشد که البته اینها هم به کارگر بستگی دارد، مثلاً کارگر باید ساعت چهار صبح به نانوایی بیاید خمیر را آماده کند، یکی دو ساعت خمیر بماند و سپس نان پخت شود.

کیفیت نان به مواد اولیه آن از جمله آرد سبوس‌دار بستگی دارد وی گفت: خمیر باید دو ساعت «بخوابد»، مایه‌خمیر به آن اضافه شود، آب گرم و سرد خمیر باید میزان باشد، نمک خمیر باید میزان و دقیق باشد، حتی «خمیرگیر» هم باید به‌اندازه کار کند.

این نانوای خرم‌آبادی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه وقتی کارگر ماهر باشد همه این مراحل را به‌درستی و به‌موقع انجام می‌دهد، نان هم باکیفیت می‌شود و ماندگاری آن هم بیشتر می‌شود، افزود: همچنین کیفیت نان به مواد اولیه آن از جمله آرد سبوس‌دار بستگی دارد.

نرخ پایین نان نمی‌صرفد که «شاطر» در خرم‌آباد کار کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدعی شد: چون پایین‌ترین قیمت نان در کشور مربوط به لرستان است، هیچ کارگر ماهری در استان نمی‌ماند و کار کند و به شهرهای دیگر مانند تهران، اصفهان و حتی اندیمشک می‌روند.

این نانوای خرم‌آبادی، بیان داشت: وقتی که کارگر ماهر نداشته باشی، مجبور می‌شوی که هر «شاطری» و «خمیر زنی» آمد را پای دستگاه بگذاری که نان پخت کند.

وی گفت: نرخ پایین نان نمی‌صرفد که «شاطر» در خرم‌آباد کار کند، مجبور می‌شود که به شهرهای دیگر برود و به‌جای دریافت حقوق ۵۰۰ هزارتومانی روزانه در خرم‌آباد، دستمزد دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی را در شهرهای دیگر دریافت کند.

یارانه نانوایی‌ها پرداخت نشد

کیفیت نان به کوچک و بزرگ‌بودن آن اصلاً ربطی ندارد، بلکه کیفیت نان به خمیر آن بستگی دارد این نانوای خرم‌آبادی با بیان اینکه الان بیمه کارگر حداقل پنج برابر شده است، هزینه‌های مصرف آب، برق و گاز چندبرابر شده است، گفت: سهمیه آرد ما از سوی اداره غله تأمین می‌شود، خودمان هم آرد از الیگودرز خریداری می‌کنیم.

وی تأکید کرد: کیفیت نان به کوچک و بزرگ‌بودن آن اصلاً ربطی ندارد، بلکه کیفیت نان به خمیر آن بستگی دارد، خود من هم صاحب نانوایی و هم شاتر هستم و سعی می‌کنم نان باکیفیت دست مردم بدهم، اما اکثر جاها کارگر همه‌کاره هست، او هم به دلایلی که گفتم انگیزه‌ای ندارد که نان باکیفیت دست مردم بدهد.

این شاتر خرم‌آبادی در ادامه سخنان خود از عدم پرداخت یارانه نانوایی‌ها از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: به‌هرحال این یارانه نان هم برای ما یک کم‌خرج است، الان پنج ماه است که خود من یارانه نان را دریافت نکرده‌ام.

هم مزد کارگران پایین است، هم کیفیت آرد

شاطر دیگر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پایین‌بودن کیفیت نان در خرم‌آباد دلایل مختلفی دارد، هم مزد کارگران پایین است، هم کیفیت آرد پایین است.

وی گفت: هر سری یک مدل آرد به نانوا داده می‌شود، از آرد الیگودرز گرفته تا عشایر و امید.

این نانوای خرم‌آبادی، تصریح کرد: همین مشکلات موجب شده که کارگران ماهر به شهرهای دیگر بروند، کارگر در خرم‌آباد روزانه ۷۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد، اما در شهرهای دیگر مانند اهواز روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.

حلقه مفقوده آموزش کارگران

موسیوند دبیر خانه کارگر لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عدم آموزش کارگران یکی از علت‌های کیفیت پایین نان در خرم‌آباد و لرستان است.

حقوق و مزایای کارگران نانوایی‌ها کفاف معیشت و اقتصاد آنها را نمی‌دهد وی با بیان اینکه کارگران باید آموزش ببینند و کیفیت نان را بالا ببرند، افزود: یکی دیگر از علت‌های پایین‌بودن کیفیت نان در خرم‌آباد، پایین‌بودن حقوق و مزایای کارگران است.

دبیر خانه کارگر لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حقوق و مزایای کارگران نانوایی‌ها کفاف معیشت و اقتصاد آنها را نمی‌دهد، تصریح کرد: فنی و حرفه‌ای و اتحادیه آرد و نان باید برای آموزش کارگران پای‌کار بیایند.

وعده فرماندار برای پیگیری و پرداخت یارانه نانوایی‌ها

نورالدین درمنان فرماندار مرکز لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بحث کیفیت نان باتوجه‌به اهمیتی که دارد، همواره از دغدغه‌ها است.

وی با بیان اینکه اخیراً هم شهروندان عزیز که حق هم دارند نسبت به کیفیت نان انتقاداتی داشته‌اند، گفت: در این راستا بر اساس همین دغدغه‌ها، دستور تشکیل کارگروه‌های مختلفی را داده‌ایم، موضوع به‌صورت جدی در حال بررسی است.

فرماندار مرکز لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مقرر شده که تفاهم‌نامه‌ای با فنی و حرفه‌ای منعقد شود که کارگران را آموزش بدهند، افزود: این امر باید از سوی اتحادیه آرد و نان پیگیری شود و باید به این وظیفه خود عمل کند.

درمنان با اشاره به اینکه همچنین بحث دیگر، بحث نظارت و بازرسی از سطح نانوایی‌ها است، بیان داشت: این امر نیز جز وظایف جهاد کشاورزی است، از زمانی که گندم تحویل می‌شود و وارد سیلو می‌شود، شیوه نگهداری و تبدیل به آرد باید کاملاً مورد نظارت قرار گیرد.

وی بیان داشت: چند ماهی است که پرداخت یارانه نانوایی‌ها با تأخیر مواجه شده، از این بابت از خبازی‌ها و نانوایی‌ها عزیز خرم‌آباد عذرخواهی می‌کنم، این موضوع از مطالبات جدی خبازان است که به‌صورت جدی در دستور کار است.

بنابراین، گزارش، آنچه از سفره‌های خرم‌آباد روایت می‌شود، تنها یک شکایت ساده درباره کیفیت نان نیست؛ بلکه بازتاب یک نیاز اساسی و اولیه است: نان به‌عنوان قوت غالب و نماد امنیت غذایی.

افزایش نظارت بر مراحل تولید، پایش مستمر کیفیت آرد و نان، آموزش کارگران و ارتباط مؤثر با صنف نانوایان و مردم، گام‌های ضروری برای بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته و بازآوردن «برکت» به سفره‌های خرم‌آبادی‌ها است.