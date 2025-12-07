به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست بررسی، تأمین و طراحی زمین جهت احداث پایگاه جادهای جمعیت هلال احمر در روستای بنهگز بر اهمیت اجرای این پروژه تأکید کرد و گفت: استقرار یک پایگاه امدادی جادهای مجهز در محور پرتردد بنهگز میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به صحنه حوادث و نجات جان هموطنان داشته باشد و هدف ما توسعه زیرساختهای امدادی در نقاط حساس و پرخطر شهرستان است.
فرماندار تنگستان با اشاره به حمایت مجموعه فرمانداری از پروژههای اضطراری افزود: پایگاههای هلال احمر نهتنها در زمان وقوع حوادث جادهای، بلکه در زمان بحرانهای طبیعی همچون سیلاب و زلزله، بهعنوان پناهگاه و مرکز هماهنگی عملیات امدادرسانی عمل میکنند و از این رو باید طراحی این پایگاه با نگاه بلندمدت و استانداردهای روز انجام شود.
فرماندار در ادامه از دستگاههای اجرایی خواست تا در تأمین زمین و ایجاد زیرساختهای اولیه، از جمله دسترسی جادهای، برق و آب، همکاری لازم را داشته باشند و تأکید کرد که این پروژه باید در کمترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.
