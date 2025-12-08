به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمالی صبح دوشنبه در نشست برنامه ریزی مراسم ۹ دی در بوشهر اظهار کرد: یومالله نهم دی روزی ماندگار و نقطهای تعیینکننده در تاریخ انقلاب اسلامی است.
وی اضافه کرد: ۹ دی یادآور تجلی بصیرت مثالزدنی، ایمان عمیق و تجدید میثاق ملت ایران با ولایت بوده و نمادی روشن از حضور هوشمندانه مردم در برابر توطئههای فتنهانگیز داخلی و طراحیهای دشمنان خارجی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر لزوم تبیین ابعاد مختلف این حماسه ملی و انتقال مفاهیم بنیادین آن به نسلهای امروز و آینده، افزود: از ظرفیتهای علمی و فرهنگی استان و بهرهگیری از رسانههای نوین، در راستای ارتقای بصیرت اجتماعی، تقویت روحیه ولایتمداری و تحکیم وحدت و همدلی میان اقشار مختلف مردم استفاده شود.
وی تصریح کرد: ستاد بزرگداشت یومالله ۹ دی در استان بوشهر باید با رویکردی دقیق، عالمانه و مبتنی بر تولید محتوای فاخر، نقش تاریخی این روز و پیامدهای هویتی، فرهنگی و سیاسی آن را برای افکار عمومی تبیین و بازنمایی کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، طی حکمی حیدر بردبار نسب را به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت یومالله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در استان بوشهر منصوب کرد.
