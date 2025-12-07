  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

فعالیت مدارس و ادارات خوزستان فردا طبق روال عادی است

فعالیت مدارس و ادارات خوزستان فردا طبق روال عادی است

اهواز – کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد فعالیت تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در روز دوشنبه ۱۷ آذر طبق روال عادی برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاه‌ها در روز دوشنبه ۱۷ آذر طبق برنامه معمول دایر خواهند بود.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان نیز در ساعت اداری معمول فعالیت خواهند کرد.

در ادامه تأکید شده است: رعایت نکات بهداشتی، اصول خودمراقبتی و دستورالعمل‌های پیشگیرانه در تمامی مدارس و محیط‌های آموزشی الزامی است.

این تصمیم در حالی اعلام شده که طی روزهای گذشته چندین شهر استان در وضعیت «قرمز» و «نارنجی» آلودگی هوا قرار داشتند و برخی فعالیت‌ها با محدودیت همراه بود.

کد خبر 6681427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      7 0
      پاسخ
      اره نه خیلی هوا خوبه . همه جا تعطیل ولی اینجا خوزستان محروم دایر هست بچه هامون مریض شدن
    • الی IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 0
      پاسخ
      چرا اهواز تعطیل نمیکنن خدا ازتون نگذره
    • IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      جدی؟ من آلرژی دارم آبریزش بینی دارم هوا آلودست هیچوقت نمیفهمید
    • مهدی IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      آلودگی بالای ۱۸۰ هستش تعطیل نیست .اون موقع شهرهای با نصف این شاخص تعطیل هستن.
    • مهدی IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به فکر سلامت مردم خوزستان نیستین دزفول آلوده ترین شهر خوزستانه اصلا تعطیل نمیکنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها