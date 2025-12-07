فعالیت مدارس و ادارات خوزستان فردا طبق روال عادی است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان طی اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاهها در روز دوشنبه ۱۷ آذر طبق برنامه معمول دایر خواهند بود.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی ادارات، سازمانها و دستگاههای اجرایی استان نیز در ساعت اداری معمول فعالیت خواهند کرد.
در ادامه تأکید شده است: رعایت نکات بهداشتی، اصول خودمراقبتی و دستورالعملهای پیشگیرانه در تمامی مدارس و محیطهای آموزشی الزامی است.
این تصمیم در حالی اعلام شده که طی روزهای گذشته چندین شهر استان در وضعیت «قرمز» و «نارنجی» آلودگی هوا قرار داشتند و برخی فعالیتها با محدودیت همراه بود.
