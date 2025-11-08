مدارس برخی شهرهای خوزستان فردا غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه این دبیرخانه، تصمیم یادشده به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده و شامل شهرستان‌های ایذه، باغملک، هفتکل، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان نمی‌شود؛ در این مناطق، فعالیت مدارس طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که **کلیه ادارات، سازمان‌ها و دانشگاه‌های استان طبق روال معمول دایر خواهند بود.

از شهروندان، به‌ویژه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان درخواست شده است در فضای باز تردد نکنند و توصیه‌های بهداشتی را به‌دقت رعایت کنند.

دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان علام کرد هماهنگی لازم برای رصد و تصمیم‌گیری درباره وضعیت روزهای بعد نیز انجام خواهد شد.