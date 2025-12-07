«رحیمی» دبیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه یکشنبه و در هفتمین نشست شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، «حسن رحیمی» بهعنوان دبیر جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی استان سمنان منصوب و معرفی شد.
در بخشی از حکم انتصاب وی که توسط مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت صادر شده آمده است:
جنابعالی بهمنظور شکوفایی ظرفیتهای جمعیت و با اتکا به شایستگیهای انقلابی خود، برای مدت یک سال بهعنوان دبیر جمعیت جانبازان استان منصوب میشوید. انتظار میرود با الهام از آرمانهای امامین انقلاب و با رعایت دقیق مرامنامه، اساسنامه و مقررات تشکیلاتی، در مسیر تحقق گام دوم انقلاب و جهاد تبیین گام بردارید. تثبیت و توسعه دفاتر استانی، تأمین منابع مالی در چارچوبهای تعیینشده، بهرهگیری از رسانه و فناوریهای نوین، و نیز ارتقای معرفت و بصیرت جانبازان و فرزندان ایشان از محورهای مورد تأکید است. همچنین ارتباط مؤثر با شخصیتهای فرهیخته استان و حمایت از حقوق ایثارگران از انتظارهای مهم جمعیت میباشد.
حسن رحیمی پیش از این از جانبازان فعال استان و از نیروهای جهادگر و شناختهشده انقلاب اسلامی بوده است.
