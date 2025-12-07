  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱:۰۲

انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مکزیک با ۵ کشته

انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مکزیک دستکم پنج کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های مکزیکی اعلام کردند که بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل مرکز پلیس در غرب این کشور دستکم ۵ نفر کشته شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این خبر اعلام نشده است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6681458

