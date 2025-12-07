به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های مکزیکی اعلام کردند که بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل مرکز پلیس در غرب این کشور دستکم ۵ نفر کشته شدند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این خبر اعلام نشده است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.