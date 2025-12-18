درخواست مکزیک از سازمان ملل برای جلوگیری از خونریزی در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کلودیا شینباوم (Claudia Sheinbaum) رئیس جمهور مکزیک از سازمان ملل متحد خواست تا برای جلوگیری از خونریزی در ونزوئلا اقدام کند، زیرا تنش آفرینی‌های آمریکا در منطقه افزایش یافته است.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور مکزیک در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که کشورش مخالف مداخله و دخالت خارجی در ونزوئلا است.

کلودیا شینباوم در این خصوص اضافه کرد: من از سازمان ملل متحد می‌خواهم که نقش خود را ایفا کند. سازمان ملل متحد تا کنون در این باره نقش آفرینی نداشته است. باید نقش خود را برای جلوگیری از هرگونه خونریزی ایفا کند.

شینباوم همچنین از گفتگو و کاهش تنش بین ونزوئلا و ایالات متحده حمایت کرد و مکزیک را به عنوان میزبان هرگونه مذاکره یا جلسه احتمالی بین دو کشور پیشنهاد داد

وی سپس افزود: تمام جهان باید اطمینان حاصل کند که هیچ مداخله‌ای نخواهد بود و یک راه حل مسالمت‌آمیز در این خصوص وجود دارد.

این در حالیست که دلسی رودریگز معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزوئلا دیروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، «نیت واقعی» واشنگتن برای تصاحب نفت، زمین و معادن ونزوئلا را آشکار کرد. اقدام ترامپ در محاصره ونزوئلا، نقض حقوق بین‌الملل، تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی است. ترامپ فرض می‌کند که نفت، زمین و معادن ونزوئلا متعلق به اوست و بر این اساس، می‌کوشد با محاصره دریایی، ثروت کشور ما را غارت کند.

وی با بیان اینکه کاراکاس همواره در معرض اهداف سلطه‌جویانه واشنگتن بوده است، گفت: ونزوئلا هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد.

دولت آمریکا به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، با طرح اتهاماتی از جمله «قاچاق مواد مخدر» علیه نیکلاس مادورو و مقامات ارشد ونزوئلا، تلاش کرده است تا مشروعیت دولت کاراکاس را زیر سوال برده و زمینه حقوقی و سیاسی برای سرنگونی کاراکاس را فراهم کند.

واشنگتن این اتهامات را بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها و افزایش فشار بین‌المللی علیه ونزوئلا قرار داد؛ ادعاهایی که دولت مادورو آن‌ها را کاملاً سیاسی و بی پایه و اساس توصیف کرده است.