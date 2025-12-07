به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، وزارت بهداشت سومالی هشدار داد که دیفتری، کودکان ۵ تا ۱۵ ساله را هدف گرفته و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است.

بر اساس این گزارش، قرار است از ۱۵ دسامبر جاری، کمپین واکسیناسیون علیه این بیماری در موگادیشو پایتخت سومالی به ویژه در بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز درمانی آغاز شود.

وزارت بهداشت سومالی از والدین خواست کودکان خود را برای دریافت واکسن به مراکز بهداشتی ببرند.

دیفتری که از طریق باکتری «کورینه باکتریوم دیفتریا» منتقل می‌شود، عمدتاً دهان، چشم‌ها و بینی را درگیر می‌کند و دوره نهفتگی آن بین دو تا شش روز است.

‌