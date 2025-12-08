به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی اظهارکرد: هفته گذشته دستور ویژهای برای آغاز فرآیند احداث پیست صادر شد و جلسات متعددی با نهادهای متولی برگزار شده است.
وی تصریح کرد که احداث پیست موتورسواری یک ضرورت است و اجرای آن، امکان مدیریت و کنترل تردد موتورسواران را فراهم کرده و ایمنی شهری را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
دادستان رودان هدف نهایی را کاهش حوادث، پیشگیری از مزاحمتهای شهری و ایجاد بستر قانونی و امن برای جوانان علاقهمند به این ورزشها دانست و افزود که مراحل اداری و مکانیابی پروژه با جدیت در حال پیگیری است.
