به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی اظهارکرد: هفته گذشته دستور ویژه‌ای برای آغاز فرآیند احداث پیست صادر شد و جلسات متعددی با نهادهای متولی برگزار شده است.

وی تصریح کرد که احداث پیست موتورسواری یک ضرورت است و اجرای آن، امکان مدیریت و کنترل تردد موتورسواران را فراهم کرده و ایمنی شهری را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

دادستان رودان هدف نهایی را کاهش حوادث، پیشگیری از مزاحمت‌های شهری و ایجاد بستر قانونی و امن برای جوانان علاقه‌مند به این ورزش‌ها دانست و افزود که مراحل اداری و مکان‌یابی پروژه با جدیت در حال پیگیری است.