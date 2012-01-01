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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

آقازاده در گفتگو با مهر:

اولین پیست دوچرخه سواری کرج تا پایان سال 90 راه اندازی می شود

اولین پیست دوچرخه سواری کرج تا پایان سال 90 راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج از راه اندازی اولین پیست دوچرخه سواری استان البرز در شهرستان کرج تا پایان سال 90 خبر داد.

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر تدابیر شهرداری کرج برای ایجاد فضای پاک در این شهر از راه اندازی اولین پیست دوچرخه سواری خبر داد و گفت: شهرداری کرج ضمن ساماندهی پیاده روها و تشویق شهروندان به پیاده روی و دوچرخه سواری، تا قبل از پایان سال 90 اولین پیست دوچرخه سواری را دراستان البرز ایجاد می کند و در آینده نیز این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی اجرای این طرح را گام موثری در کاهش آلودگی شهروندان، ایجاد شهری پاک و افزایش سرانه سلامت شهر کرج قلمداد کرد.

آقازاده با اشاره به اینکه دوچرخه مزایای زیادی نسبت به سایر وسایل حمل و نقل در سفر های کوتاه شهری دارد، تصریح کرد: طراحی و احداث مسیر دوچرخه سواری در راستای توسعه و گسترش فرهنگ دوچرخه سواری صورت گرفته است.

شهردار کرج افزد: با احداث این پیست بخشی از سفرهای درون شهری با دوچرخه صورت می گیرد و این مسیر برای علاقه مندان در نظر گرفته شده است.

آقازاده اظهار امیدواری کرد که  با راه انداز پیست دوچرخه سواری و استقبال شهروندان از آن شاهد کاهش آلودگی هوا باشیم. 

کد مطلب 1498323

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