افزایش مبتلایان به آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۸۱ نفر رسید

مسلم شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش موارد بستری ناشی از آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد، از مردم خواست بیماری را جدی بگیرند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کنترل بهتر وضعیت کمک کنند.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته، روند بیماری آنفلوانزا در استان افزایشی بوده است، اظهار کرد: اگرچه مداخلاتی مانند تعطیلی مدارس توانسته تا حدی سرعت گسترش بیماری در مراجعات سرپایی را کاهش دهد، اما متأسفانه شاهد افزایش تعداد موارد بستری هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر ۱۸۱ نفر به دلیل آنفلوانزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که حدود ۷۰ مورد از آنان، بستری جدی محسوب می‌شوند و این روند در بخش بستری کماکان رو به افزایش است.

وی با تأکید بر جدی گرفتن بیماری توسط مردم، گفت: گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و افراد بالای ۶۵ سال باید مراقبت ویژه‌ای به عمل آورند.

شریفی ادامه داد: مبتلایان باید شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات و اماکن عمومی خودداری کنند و در صورت ضرورت حضور در تجمعات، حتماً از ماسک استفاده کنند.

وی از بزرگان و ریش‌سفیدان خواست تا برای کاهش تجمعات از جمله مراسم فاتحه‌خوانی و عروسی‌ها کمک کنند تا بتوان این موج بیماری را پشت سر گذاشت.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در استان با بیان اینکه هنوز به پیک و اوج بیماری نرسیده‌ایم، تصریح کرد: وضعیت با مثبت بودن حدود ۳۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی از سطح هشدار عبور کرده، اما با رعایت دستورالعمل‌های ساده‌ای مانند شست‌شوی دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از دست‌دهی و روبوسی می‌توان به کنترل بهتر وضعیت کمک کرد.

شریفی هرگونه خبر مبنی بر قرنطینه شدن بیمارستان‌هایی مانند بیمارستان دهدشت یا شهید جلیل را کاملاً بی‌اساس دانست و اضافه کرد: اگرچه بیمارستان‌های ما ظرفیت محدودی دارند، اما در حال حاضر ظرفیت‌های موجود پاسخگو است و البته اگر رعایت‌ها انجام نشود و موج بیماری افزایش یابد، ممکن است در آینده با چالش مواجه شویم.