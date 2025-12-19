کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت نارنجی آنفلوآنزا؛ تعطیلی ها کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی عصر جمعه در نشست ستاد مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در رتبه بندی کشوری، استان در وضعیت نارنجی و شدید بیماری آنفلوآنزا قرار دارد، اظهار کرد: تعطیلی مدارس همزمانی با شیوع آنفولانزا و بارشهای برف و باران کافی نبوده و تداوم این وضعیت به دلیل کاهش نیافتن تجمعات و رها شدن پروتکلهای بهداشتی در سطح عمومی جامعه است.
وی با اشاره به انباشتگی مدیریتی ناشی از همزمانی آنفلوآنزا با بحرانهای جوی اخیر، افزود: با ادامه روند افزایشی آمارهای مبتلایان به آنفلوآنزا زنگ خطر رسیدن به وضعیت «بسیار شدید» را به صدا درآورده است.
سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد تأثیر تعطیلیهای اخیر مدارس را موقتی دانست و ادامه داد: این مداخله به تنهایی نتوانسته زنجیره انتقال را به طور کامل قطع کند زیرا دلیل اصلی تداوم شیوع آنفلوآنزا، اجرا نشدن شیوه نامههای بهداشتی و ادامه تجمعات عمومی است به طوری که در طول ۲۰ روز گذشته، هیچ کاهش محسوسی در تجمعات عمومی مشاهده نشده و پروتکلهای بهداشتی در سطح جامعه رها شدهاند.
وی با تأکید بر هوا بُرد بودن ویروس آنفلوآنزا و قدرت سرایت پذیری بالای آن «انتقال به ۵ تا ۶ نفر در هر مورد»، خواستار اجرای فوری پروتکلهای بهداشتی در تمام سطوح اجتماعی شد.
شریفی اضافه کرد: مسئولیت اصلی فعلاً بر دوش حوزه بهداشت و آموزش و پرورش قرار گرفته است.
نظر شما