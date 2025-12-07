بستری ۱۴۰ مبتلا به ویروس آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد

مسلم شریفی در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بیماری آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر ۱۴۰ نفر با علائم شدید آنفلوآنزا در بیمارستان‌های این استان بستری هستند که از این تعداد، هفت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

سخنگوی ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شرایط استان از مرز هشدار عبور کرده و وارد خیز جدیدی از بیماری شده است، افزود: موارد سرپایی و بستری روند افزایشی پیدا کرده است.

وی بیان کرد: سویه جدید آنفلوآنزا از قدرت سرایت بالایی برخوردار است و تا حدی واکسن‌گریز بوده و بیشتر گروه‌های سنی جوان، به‌ویژه افراد زیر ۲۵ سال را درگیر می‌کند، ضمن اینکه کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و افراد بالای ۶۵ سال در زمره گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند.

شریفی ادامه داد: از چهارشنبه هفته گذشته و با تعطیلی مدارس، سرعت اولیه بیماری تا حدودی کاهش داشته اما همچنان در اوج قرار داریم که رعایت نکات بهداشتی استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات، ماندن در منزل در صورت بروز علائم بیماری توصیه شده است.

وی تاکید کرد: توصیه می‌شود به‌دلیل گسترش سریع موج جدید آنفلوآنزا و افزایش احتمال انتقال در محیط‌های شلوغ و سربسته، مراسم شادی و عزا، همایش‌ها، مهمانی‌ها، مجالس ختم و هر نوع تجمع انسانی تا حد امکان در فضای باز، با زمان کوتاه‌تر و جمعیت کمتر برگزار شود.

سخنگوی پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا در استان با اشاره به اینکه از حضور افراد دارای علائم مانند تب، سرفه، بدن‌درد، گلودرد و آبریزش بینی در هرگونه مراسم جداً جلوگیری شود، بیان کرد: ضمن اینکه علاوه بر استفاده از ماسک در تجمعات بسته و رعایت عدم دست دادن، عدم روبوسی و تماس نزدیک قویاً توصیه می‌شود و در صورت امکان، بیشتر برنامه‌ها به‌صورت حداقلی، مجازی یا با حضور محدود برگزار شوند.

وی تصریح کرد: همچنین تا اطلاع ثانوی ملاقات از بیماران بستری در بیمارستان شهید دکتر جلیل ممنوع و استفاده از ماسک برای همراه بیمار الزامی است.