۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

۴۰ درصد بستری های آنفلوآنزا در کهگیلویه وبویراحمد کودکان هستند

یاسوج-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: شیوع آنفلوآنزا در استان نشان می دهد ۴۰ درصد بستری ها را کودکان تشکیل می دهند.

مسلم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شدند که در حال حاضر مجموع بیماران تنفسی بستری به ۱۴۶ نفر رسیده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۱ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه ۴۷ درصد مراجعات سرپایی و ۲۳ درصد موارد بستری با تشخیص آنفلوآنزا بوده است، تصریح کرد: ۳ درصد از مراجعات سرپایی نیز نیاز به ارجاع فوری داشته‌اند.

وی بیان کرد: حدود ۴۰ درصد از بیماران بستری‌شده در گروه سنی زیر ۵ سال هستند و بیش از ۵۲ درصد مراجعات سرپایی مشکوک به آنفلوآنزا نیز مربوط به افراد زیر ۲۴ سال است.

شریفی با اشاره به کاهش مراجعات سرپایی و بستری در روزهای پایانی هفته گذشته، تاکید کرد: قضاوت درباره تداوم این روند کاهشی منوط به رصد آمار در چند روز آینده خواهد بود.

وی از مردم خواست با رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شست‌وشوی مداوم دست‌ها، در پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی مشارکت کنند.

