داوود میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد مرگومیر و آسیبهای ناشی از کار در واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر گفت: این روند امنیت شغلی و روانی کارگران را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند توجه فوری مسئولان است.
وی تأکید کرد: دستگاههای نظارتی از جمله اداره کار، شبکه بهداشت و تأمین اجتماعی باید بازرسیها را با حساسیت ویژه و به موقع انجام دهند و از برخوردهای صوری و غیرجدی پرهیز کنند.
میرزایی افزود: کمیتههای حفاظت فنی و ایمنی در بسیاری از شرکتها به شکل صوری تشکیل میشوند و جلسات آنها تنها روی کاغذ باقی میماند، در حالی که طبق قانون این کمیتهها باید ماهی یک بار با حضور نمایندگان کارگران و مسئولان ایمنی برگزار شوند.
وی با اشاره به خطرات موجود در محیطهای صنعتی تصریح کرد: عمر مفید جرثقیلهای سقفی، تجهیزات بالابری و سایر ماشینآلات فرسوده باید به دقت ارزیابی شود و نقاط پرخطر و حادثهخیز شناسایی و رفع نقص شوند.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه همچنین وضعیت کارگران ساختمانی را بحرانی دانست و گفت: سقوط از ارتفاع، برقگرفتگی و حوادث مشابه در صدر آمار قرار دارند و بسیاری از این کارگران حتی بیمه و حمایتهای حداقلی ندارند.
وی برگزاری دورههای آموزش ایمنی برای کارگران ساختمانی را ضروری دانست و نبود آموزش کافی را عامل اصلی تکرار حوادث تلخ عنوان کرد.
میرزایی با یادآوری حوادث دستهجمعی در معادن کشور تأکید کرد: نباید اجازه داد فجایع مشابه در کارخانهها یا پروژههای تولیدی تکرار شود و سلامت و جان کارگر باید در اولویت مطلق مسئولان و کارفرمایان قرار گیرد.
وی گفت: ایمنی هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای حفظ نیروی انسانی و استمرار تولید است و به هر میزان هزینه در حوزه آموزش و پیشگیری به شکل امنیت شغلی، کاهش خسارات و افزایش بهرهوری بازخواهد گشت.
