  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

کارورزان مرکزی ماهانه ۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه آموزشی دریافت می‌کنند

کارورزان مرکزی ماهانه ۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه آموزشی دریافت می‌کنند

اراک- مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی گفت: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در طرح کارورزی این استان در دوره سه‌ ماهه ۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه آموزشی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نگین براتی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: شرط سنی برای ثبت‌نام در طرح کارورزی حداکثر ۳۵ سال است و کارورزان در طول دوره تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.

وی افزود: این طرح فرصتی مناسب برای کارفرمایان است تا نیروی انسانی مورد نیاز خود را شناسایی و جذب کنند و فارغ‌التحصیلان نیز با فضای واقعی کسب‌وکار آشنا شده و مسیر شغلی خود را با آگاهی بیشتر انتخاب کنند.

براتی تصریح کرد: طرح کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با هدف ارتقای مهارت‌های عملی و تسهیل ورود به بازار کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: دوره کارورزی سه ماهه بوده و در طول این مدت، وزارت کار ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه آموزشی پرداخت می‌کند که در پایان دوره به صورت یکجا به کارورز تعلق می‌گیرد.

براتی تاکید کرد: پس از اتمام دوره، کارفرمایان می‌توانند از مشوق بیمه‌ای ۱۲ ماهه بهره‌مند شوند و ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی گفت: این مهم، مشروط بر آن است که کارفرما فهرست بیمه یک‌ساله خود را ارائه و ۳۰ درصد سهم بیمه را پرداخت کرده باشد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی افزود: مکاتبات رسمی و جلسات کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی انجام شده و از فرمانداران خواسته‌ایم تا متقاضیان را به سامانه ثبت‌نام هدایت کنند.

کد خبر 6625920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها