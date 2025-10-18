به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نگین براتی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: شرط سنی برای ثبتنام در طرح کارورزی حداکثر ۳۵ سال است و کارورزان در طول دوره تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.
وی افزود: این طرح فرصتی مناسب برای کارفرمایان است تا نیروی انسانی مورد نیاز خود را شناسایی و جذب کنند و فارغالتحصیلان نیز با فضای واقعی کسبوکار آشنا شده و مسیر شغلی خود را با آگاهی بیشتر انتخاب کنند.
براتی تصریح کرد: طرح کارورزی ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی با هدف ارتقای مهارتهای عملی و تسهیل ورود به بازار کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اجرا شده است.
وی ادامه داد: دوره کارورزی سه ماهه بوده و در طول این مدت، وزارت کار ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال کمکهزینه آموزشی پرداخت میکند که در پایان دوره به صورت یکجا به کارورز تعلق میگیرد.
براتی تاکید کرد: پس از اتمام دوره، کارفرمایان میتوانند از مشوق بیمهای ۱۲ ماهه بهرهمند شوند و ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت خواهد شد.
وی گفت: این مهم، مشروط بر آن است که کارفرما فهرست بیمه یکساله خود را ارائه و ۳۰ درصد سهم بیمه را پرداخت کرده باشد.
مدیر کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تاکید بر اهمیت اطلاعرسانی افزود: مکاتبات رسمی و جلسات کارشناسی با دستگاههای اجرایی انجام شده و از فرمانداران خواستهایم تا متقاضیان را به سامانه ثبتنام هدایت کنند.
