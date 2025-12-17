شریفی:۷۰ درصد اختلافات واحدهای صنعتی شهرک کاوه به سازش منتهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن شریفی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری دادگستری شهرستان ساوه که با حضور معاون قضائی کشور در محل اتاق بازرگانی شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: شهر صنعتی کاوه به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر صنعتی کشور، میزبان طیف گسترده‌ای از صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و متنوع است و صنایع عظیم ملی در این منطقه مستقر هستند.

وی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع، افزود: دادگستری در راستای سیاست‌های بالادستی و منویات مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضائیه، نگاه ویژه‌ای به حوزه صنعت و تولید دارد و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

شریفی ادامه داد: در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۱۳۹۸ میان ریاست وقت شورای حل اختلاف کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد، شعبه ویژه شورای حل اختلاف در واحدهای صنعتی با همکاری اتاق بازرگانی تأسیس شد که خوشبختانه این شعبه عملکردی بسیار فعال، مؤثر و پربرکت داشته است.

وی با اشاره به نتایج این اقدام تصریح کرد: تمامی اختلافات میان واحدهای تولیدی، اعم از اختلافات کارگری و کارفرمایی و همچنین دعاوی مدنی و کیفری، به این شعبه ارجاع می‌شود که بر اساس آمار میدانی، بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به سازش منتهی شده و رضایتمندی قابل توجهی را برای صنایع به همراه داشته است.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه با بیان اینکه این شعبه نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی داشته است، گفت: هفته گذشته نیز با حضور ریاست مرکز حل اختلاف کشور، از عملکرد این شعبه بازدید به عمل آمد که مایه افتخار دادگستری ساوه و فعالان صنعتی منطقه است.

وی افزود: همکاری و ارتباط مؤثر اتاق بازرگانی و فعالان شهر صنعتی با ارکان قضائی شهرستان بسیار مطلوب است و مسائل و مشکلات به‌صورت حرفه‌ای و کارشناسی بررسی می‌شود و در مواردی که امکان تصمیم‌گیری در سطح شهرستان وجود داشته باشد، اقدام لازم انجام می‌شود و در غیر این صورت موضوع به استان یا مرکز منعکس خواهد شد.

شریفی اظهار کرد: پس از پایان این جلسه، بازدید میدانی از یکی از واحدهای صنعتی به‌صورت اختصاصی در دستور کار قرار دارد که با حضور اعضای مرتبط انجام خواهد شد و موضوعات آن واحد به‌طور ویژه بررسی می‌شود.