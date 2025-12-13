به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در یکصد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان اظهار کرد: برای شهرکهایی که پیش از الزام به ارزیابی زیستمحیطی آغاز شدهاند انجام استعلام ضروری است.
وی افزود: سرمایهگذاران نباید در مراحل پایانی پروژه با این چالش روبهرو شوند که علیرغم سرمایهگذاری و رعایت بخشی از مقررات، پروانه بهرهبرداری به آنها صادر نشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این امر میتواند به نارضایتی و اعتراض سرمایهگذاران منجر شود.
وی ادامه داد: تمامی شهرکهای صنعتی در زمان مطالعه و تصویب دارای یک برنامهریزی و زونبندی مشخص هستند و ارزیابیهای زیستمحیطی بر اساس این زونبندیها انجام میشود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در صورتی که یک شهرک دارای مطالعه ارزیابی زیستمحیطی باشد، حتی با وجود برخی تغییرات در طول زمان، نیاز به استعلامهای تکمیلی نیست.
استاندار مرکزی افزود: شورای محیط زیست استان حداکثر ظرف یک ماه، محدودیتهای کلی را برای هر شهرک صنعتی اعلام خواهد کرد.
وی گفت: اگر استقرار برخی فعالیتها مانند بازیافت باتری در شهرک صنعتی مزرعه نو آشتیان مجاز نباشد، این موضوع باید از ابتدا اعلام شود تا هیچ سرمایهگذاری در نهایت دچار مشکل نشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: پس از صدور مجوز تأسیس، اداره محیط زیست موظف است شرایط زیستمحیطی را به صورت مکتوب به متقاضی، اداره صنعت و شرکت شهرکها اعلام کند تا در طول اجرای پروژه رعایت شود.
وی ادامه داد: این اقدام باعث میشود که سرمایهگذار بداند چه محدودیتها و الزامات محیطزیستی وجود دارد و در روز صدور پروانه بهرهبرداری با مشکلی مواجه نشود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: برای شهرکهایی که دارای زونبندی و ارزیابی زیستمحیطی هستند، استعلام مجدد لازم نیست، اما نسخه اعلامیه محیط زیست باید به متقاضی، اداره صنعت و شرکت شهرکها ارسال شود و شرکت شهرکها نیز نظارت مستمر بر رعایت الزامات محیطزیستی خواهد داشت.
استاندار مرکزی افزود: اعلام محدودیتها و الزامات زیستمحیطی به صورت شفاف و پیشاپیش، هم باعث تسهیل سرمایهگذاری میشود و هم نگرانیهای زیستمحیطی را برطرف میکند.
وی گفت: محدودیتهای کلی استان که شامل چند مورد مهم است ظرف یک هفته به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
زندیه وکیلی تأکید کرد: این روند، هم شفافیت و هم اطمینان برای سرمایهگذاران و هم رعایت الزامات زیستمحیطی را تضمین میکند و هیچگونه مشکلی در فرآیند صدور پروانه بهرهبرداری ایجاد نخواهد شد.
شهرکهای فاقد ارزیابی زیستمحیطی نیز تحت چارچوب مشخص استان مرکزی قرار میگیرند
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و توجه همزمان به توسعه سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی استان گفت: بسیاری از شهرکها دارای ارزیابی زیستمحیطی هستند، اما برخی شهرکهای قدیمیتر که از روستا یا نواحی توسعهنیافته به شهرک صنعتی تبدیل شدهاند فاقد این ارزیابیها بوده و در گذشته توجه کافی به ملاحظات محیط زیستی نشده است.
وی افزود: با توجه به حساسیت بالای محیط زیست استان، توسعه سرمایهگذاری بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی امکانپذیر نیست و ضرورت دارد که در این زمینه حساسیت بالایی اعمال شود.
زندیه وکیلی با اشاره به ضرورت رعایت قانون و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری تصریح کرد: تقسیمبندی دقیقی انجام شده تا وضعیت هر شهرک با تعریف حالتهای مختلف بهطور شفاف مشخص شود.
وی ادامه داد: در این چارچوب، متقاضی در مواردی که نیاز به استعلام ندارد ملزم به ارائه آن نیست و از ایجاد پیچیدگیهای اضافی جلوگیری میشود.
زندیه وکیلی تأکید کرد: این رویکرد ضمن رعایت قوانین، فرآیند سرمایهگذاری را تسهیل میکند و اطمینان میدهد که در مرحله صدور پروانه بهرهبرداری مشکلی پیش نیاید و سرمایهگذار بتواند با اطمینان کامل به فعالیت خود ادامه دهد.
