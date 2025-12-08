برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحولات اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه (۹ دسامبر)، یک نشست علنی درباره اوکراین برگزار خواهد کرد.

این خبر را دفتر مطبوعاتی نمایندگی دائم اسلوونی در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده دارد به خبرنگاران اعلام کرد.

نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحولات اوکراین، قرار است ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی (۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز شود.

بر اساس یانیه دفتر مطبوعاتی نمایندگی دائم اسلوونی، درخواست برگزاری نشست از سوی این کشور و همچنین دانمارک، فرانسه، انگلیس، یونان و کره جنوبی ارائه شده است.