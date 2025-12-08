پسر ترامپ، دولت زلنسکی را فاسد و جنگ طلب خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد رئیس‌جمهوری آمریکا، از احتمال توقف حمایت این کشور از ماشین جنگی اوکراین خبرداد.

وی، به‌شدت از ادامه درگیری‌ها در اوکراین انتقاد کرد و دولت و نخبگان این کشور را «فاسد» خواند.

ترامپ جونیور گفت: بسیاری از ثروتمندان اوکراینی کشور را ترک کرده‌اند و طبقه دهقان، به جای آنها در جنگ شرکت می‌کنند.

او همچنین ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، را متهم کرد که جنگ را عمداً طولانی کرده تا در انتخابات شکست نخورد.

پسر ارشد رئیس‌جمهوری آمریکا، سیاست‌های اتحادیه اروپا را نیز ناکارآمد خواند و گفت: تحریم‌ها قیمت نفت را بالا برده و منابع مالی روسیه برای ادامه جنگ را تأمین کرده است.

ترامپ جونیور تأکید کرد پدرش، فردی غیرقابل پیش‌بینی است و ممکن است حمایت واشنگتن از اوکراین را متوقف کند.

آمریکا تلاش می‌کند با فشار بر اوکراین، به جنگ پایان دهد. اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی، اقدامات واشنگتن را همراهی با روسیه ارزیابی کرده و با جزئیات طرح صلح پیشنهادی کاخ سفید مخالفت کرده اند.