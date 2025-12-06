  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

هشدار درباره بی‌اعتباری یورو در صورت اختصاص اموال روسیه به اوکراین

هشدار درباره بی‌اعتباری یورو در صورت اختصاص اموال روسیه به اوکراین

فایننشال تایمز هشدار داد: اختصاص دارایی‌های روسیه به اوکراین می‌تواند جایگاه یورو به‌عنوان یک ارز جهانی را تضعیف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز در گزارشی نوشت: مصادره احتمالی دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا می‌تواند پیامدهای منفی بر نقش یورو به‌عنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان داشته باشد.

بر اساس این گزارش، دارایی‌های مبتنی بر یورو، حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که یورو را در جایگاه دوم پس از دلار آمریکا قرار می‌دهد. دلار نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان را شامل می‌شود.

فایننشال‌تایمز نوشت: در صورت تصمیم اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه، این اقدام ممکن است باعث تردید بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به خرید اوراق مالی اروپایی شود و اعتماد به امنیت حقوقی دارایی‌های یورویی را کاهش دهد.

به‌رغم هشدارهای بانک مرکزی اروپا درباره پیامدهای حقوقی و اقتصادی چنین تصمیمی، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پیش از این با طرح مصادره مخالف بودند، اکنون تغییر موضع داده و از آن حمایت می‌کنند.

روسیه درباره پیامدهای اختصاص دارایی‌های این کشور به اوکراین، به بروکسل هشدار داده است.

آمریکا از جمله مخالفان اختصاص دارایی‌های روسیه به کی‌یف است. واشنگتن، چنین اقدامی را مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین اعلام کرده است.

کد خبر 6679609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها