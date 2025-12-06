به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی فایننشالتایمز در گزارشی نوشت: مصادره احتمالی داراییهای مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا میتواند پیامدهای منفی بر نقش یورو بهعنوان یکی از ارزهای اصلی ذخیره جهان داشته باشد.
بر اساس این گزارش، داراییهای مبتنی بر یورو، حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان را تشکیل میدهد؛ رقمی که یورو را در جایگاه دوم پس از دلار آمریکا قرار میدهد. دلار نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان را شامل میشود.
فایننشالتایمز نوشت: در صورت تصمیم اتحادیه اروپا برای توقیف داراییهای روسیه، این اقدام ممکن است باعث تردید بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران خصوصی نسبت به خرید اوراق مالی اروپایی شود و اعتماد به امنیت حقوقی داراییهای یورویی را کاهش دهد.
بهرغم هشدارهای بانک مرکزی اروپا درباره پیامدهای حقوقی و اقتصادی چنین تصمیمی، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پیش از این با طرح مصادره مخالف بودند، اکنون تغییر موضع داده و از آن حمایت میکنند.
روسیه درباره پیامدهای اختصاص داراییهای این کشور به اوکراین، به بروکسل هشدار داده است.
آمریکا از جمله مخالفان اختصاص داراییهای روسیه به کییف است. واشنگتن، چنین اقدامی را مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح اوکراین اعلام کرده است.
