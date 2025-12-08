روسیه یک مرکز فرماندهی اوکراین را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهای «غرب» روسیه یک مرکز فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین را در مسیر کوپیانسک منهدم کردند. علاوه بر اینکه پدافند هوایی روسیه نیز ۶۷ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرده است.
در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: روسیه با استفاده از آتش توپخانه ۱۵۲ میلیمتری و گلولههای انفجاری دوربرد، یک مرکز فرماندهی پنهان دشمن در منطقه جنگلی را منهدم کرد.
این بیانیه میافزاید که واحدهای توپخانه نیروهای گروه غرب روسیه از ابتدای عملیات نظامی به خنثیسازی پیادهنظام نیروهای مسلح اوکراین، مراکز فرماندهی، توپخانه و نقاط دیدهبانی و ارائه پشتیبانی به واحدهای تهاجمی مشغول بودهاند.
پیش از این، آندری بلوسف، وزیر دفاع روسیه گفته بود که نیروهای روسی در جهت کوپیانسک در حال پیشروی هستند.
همچنین، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی آن در طول شب گذشته ۶۷ پهپاد اوکراینی را بر فراز چندین استان روسیه رهگیری و منهدم کردهاند.
