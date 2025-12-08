«اعتکاف» پُلی به سوی معنویت؛ انتظار معجزه فوری از جوانان نداشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در شورای راهبری اعتکاف استان سمنان با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و دست‌اندرکاران مراسم اعتکاف استان به میزبانی دفتر خود، به سبقه برگزاری اعتکاف در استان سمنان و دیگران نقاط کشور اشاره کرد و گفت: اعتکاف فرصت بی‌بدیلی برای تزریق معنویت به جامعه است که از سال‌ها پیش در استان به صورت پراکنده برگزار می‌شد.

وی افزود: یکپارچه‌سازی برنامه اعتکاف در مساجد کار پسندیده‌ای است که نیاز به اقدامات دقیق‌تری دارد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت معتکفین بوده‌اند.

امام جمعه سمنان متولی برپایی اعتکاف در مساجد را تمام مجموعه‌ها و اقشار مختلف مردم دانست و اظهار کرد: بدون همکاری و تسهیل‌گری سازمان‌های فرهنگی و دینی، امکان برگزاری مطلوب برنامه‌ای با این حجم و وسعت وجود ندارد.

مطیعی بر اهمیت ارتقای کیفی مراسم اعتکاف تأکید کرد و گفت: در کنار برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و با توجه به مستحبات تأکید شده در منابع اسلامی، باید به اهداف و فلسفه برگزاری این مراسمات نیز توجه و برای آن برنامه‌ریزی جامع و کاملی داشت.

وی افزود: البته اعتکاف محدود به سه روز در نیمه ماه رجب نیست و در هر زمانی از جمله ماه مبارک رمضان امکان برگزاری اعتکاف وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با یادآوری حضور تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف، خواستار حفظ جنبه مردمی اعتکاف در سراسر استان شد و گفت: اعتکاف باید جنبه مردمی خود را حفظ کند تا اثرگذاری اجتماعی داشته باشد اما حضور تمام مجموعه‌ها و سازمان‌های فرهنگی به عنوان تسهیل‌گر امور اجرایی امری لازم و پراهمیت است و این دو امر با یکدیگر در تضاد نیستند.

مطیعی همچنین حفظ ارتباطات معتکفین با یکدیگر پس از اعتکاف را ارزشمند دانست و اظهار کرد: باید از تجربه و ظرفیت اعتکاف‌کنندگان برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در سال‌های بعد استفاده کرد و این ارتباطات نباید به همین سه روز محدود باشد.

وی به تاثیرپذیری معتکفین از مراسم اعتکاف در مراحل مختلف زندگی اشاره کرد و گفت: گاهی عجولانه انتظار داریم همه افراد به خصوص نوجوانان و جوانان با یک بار شرکت در مراسم اعتکاف به بالاترین حد معنوی دست یابند، غافل از اینکه هر کس بر اساس ظرفیت خود از معنویت اعتکاف بهره می‌برد!

امام جمعه سمنان ادامه داد: برخی افراد ممکن است به دنبال ارتباط‌گیری با فضای معنوی اعتکاف و افراد صالح در آن، تغییرات اساسی در اعتقادات و باورهایشان ایجاد شود که گاهی این فرایند دو یا سه سال به طول می‌انجامد، اما ثمرات و نتایج عمیقی در زندگی فرد در پی دارد.

مطیعی استفاده از ظرفیت مربیان و اساتید مجرب حوزه‌های علمیه را ضروری دانست و تاکید کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگ می‌توان برای معتکفین، آموزش مباحث اخلاقی، شرعی و اعتقادی را در نظر گرفت تا از این فرصت به نحو مؤثری استفاده شود.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتکاف دانشجویی گفت: تا پیش از شیوع بیماری کرونا شاهد برگزاری مطلوب مراسمات اعتکاف دانشجویی در دانشگاه‌ها بودیم اما متأسفانه مسئولان امر پس از بازگشایی دانشگاه‌ها تا حدی از این موضوع غافل شدند!

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان افزود: با توجه به جمعیت ۱۰ درصدی دانشجویان در سطح استان، این ظرفیت به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری جدی‌تر مسئولان امر نیاز دارد.