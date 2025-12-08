به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی شامگاه دوشنبه در نشست شورای راهبردی اعتکاف استان کردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت برگزاری مراسم، به طرح مسائل کلیدی همچون آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، انتخاب مربیان شایسته، تفکیک گروه‌های سنی و برنامه‌ریزی برای ارتباط مستمر با معتکفین پرداخت.

ضرورت آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته

در آغاز جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی فقیه در استان، ضمن قدردانی از مجموعه فعالان برگزاری اعتکاف، بر لزوم بازنگری دقیق در عملکرد سال‌های گذشته تأکید کرد.

وی گفت: متأسفانه جلسات قبل و بعد از اعتکاف آن‌طور که باید برگزار نمی‌شود و ما نیاز داریم که با بررسی‌های مفصل مشخص کنیم چه اقداماتی موفق بوده و چه نقاط ضعفی وجود داشته است.

وی افزود: اگر ارزیابی دقیق نداشته باشیم، ضعف‌ها تکرار می‌شود و فرصت ارتقای معنوی و تربیتی اعتکاف از بین می‌رود.

تأکید بر کیفیت به‌جای افزایش آمار

‌نماینده ولی فقیه در ادامه جلسه، افزایش بی‌ضابطه تعداد شرکت‌کنندگان را مغایر با اهداف تربیتی اعتکاف دانست و اظهار کرد: اینکه صرفاً عدد معتکفین را بالا ببریم بدون اینکه مربی کافی، کنترل مناسب و برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، نتیجه مطلوبی ندارد.

پورذهبی تأکید بر حضور مربیان شایسته و آگاه در مساجد بود و اعلام کرد: اگر مسجدی سه ضلع یا سرپرست واحد شرایط ندارد، بهتر است اعتکاف برگزار کنند چرا که سرپرست باید عالم، باتقوا و اهل معنویت بوده و با مسائل روز آشنا باشد.

وی اعلام آمادگی کرد که در تأمین مبلغین کمک خواهد شد و گفت: اگر نیاز به هزینه برای جذب طلاب و مبلغین توانمند باشد، ما آمادگی داریم کمک کنیم. حضور شبانه‌روزی مربیان در کنار جوانان ضروری است.

وی تقویت فرآیند تفکیک سنی و جنسیتی معتکفین را اقدامی مهم در افزایش بازده برنامه‌های آموزشی دانست و بیان کرد: حضور کودک خردسال در کنار نوجوان یا نوجوان در کنار میانسال مفید نیست و هر گروه نیازمند برنامه و محتوای متناسب با سن خود است.

وی افزود: وقتی محتوا برای همه یکسان باشد، عملاً گروهی از برنامه جا می‌ماند و تفکیک سنی باید جدی گرفته شود.

تداوم ارتباط با معتکفین پس از پایان مراسم

نماینده ولی فقیه بخش دیگری از سخنان خود را به ضرورت شبکه‌سازی بعد از اعتکاف اختصاص داد و گفت: تمام این زحمات باید به یک شبکه ارتباطی پایدار منجر شود. اعتکاف نقطه آغاز یک مسیر تربیتی است، نه پایان آن.

وی ادامه داد: مربیان باید اطلاعات معتکفین را ثبت کنند و با تشکیل جلسات منظم بعد از اعتکاف، این ارتباط را ادامه دهند. ارتباط مستمر باعث ماندگاری اثرات معنوی می‌شود.

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش پایانی سخنان خود به حضور برادران اهل سنت در برنامه‌های مشترک اشاره کرد و گفت: وحدت امری ارزشمند و حساس است. باید در موضوعاتی که اشتراک قطعی وجود دارد برنامه‌ریزی کنیم تا خدای نکرده این برنامه‌ها موجب سوءتفاهم یا کدورت نشود.