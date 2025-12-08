کشف و ضبط ۳۰۰ کیلوگرم چوب بلوط قاچاق در روستای آلمانه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند برخورد قاطع با تخلفات مرتبط با بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی، عملیاتی در روستای آلمانه از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی سروآباد انجام شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر قطع تعدادی از درختان جنگلی در این روستا به ثبت رسیده بود.

بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سروآباد تیم عملیاتی متشکل از نیروهای حفاظتی و کارشناسان تخصصی اداره منابع طبیعی، صبح دوشنبه با هدف بررسی کامل محل، شناسایی نقاط تخریب و یافتن چوب‌های حاصل از قطع غیرمجاز، به عرصه‌های جنگلی آلمانه عزیمت کرد.

این گروه پس از پایش دقیق منطقه و انجام گشت میدانی، موفق شدند حدود ۳۰۰ کیلوگرم مقطوعات چوب بلوط را که به‌طور غیرقانونی برداشت و در نقاط مختلف مخفی شده بود، کشف و ضبط کنند.

پس از کشف این محموله، موضوع مطابق ضوابط قانونی صورت‌جلسه و مستندات لازم در محل جمع‌آوری شد.

همچنین برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل شده و مراحل رسیدگی از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

یگان حفاظت منابع طبیعی سروآباد با تأکید بر استمرار برخورد با هرگونه تخلف زیست‌محیطی اعلام کرد: عملیات نظارتی در مناطق حساس با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا از تکرار چنین اقدامات تخریبی جلوگیری شود.