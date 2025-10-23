شناسایی چندین مورد حمل و نگهداری غیرمجاز چوب و زغال در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، رضائیان امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای صیانت از جنگل‌ها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، طرح گسترده مبارزه با قاچاق چوب و زغال در سطح شهرستان چگنی با محوریت یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به اجرا درآمد.

وی گفت: در این طرح که با همکاری نیروی انتظامی صورت گرفت، چندین مورد حمل و نگهداری غیرمجاز چوب و زغال شناسایی و توقیف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چگنی در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: مأموران یگان حفاظت در عملیات‌های متعدد ضمن برخورد قانونی با متخلفان، مقادیر قابل‌توجهی چوب و زغال حاصل از گونه‌های جنگلی را کشف و ضبط کردند.

رضائیان، بیان داشت: حفاظت از جنگل‌ها و برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های اصلی این اداره است، هدف از اجرای این طرح، پیشگیری از قطع درختان، ترویج فرهنگ منابع طبیعی در میان مردم و تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی است.

وی افزود: همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک به قطع درختان یا حمل غیرمجاز چوب، نقش بسزایی در موفقیت این طرح دارد، شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.