به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح دوشنبه در نشست مشترک با یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در محل اداره کل محیط زیست با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست رفع چالش‌های مهم زیست محیطی مرتبط با صنایع است، ابراز داشت: این همکاری می‌تواند شرایط زیست بهتری برای شهروندان استان سمنان فراهم سازد.

وی به همکاری صمت برای تعطیلی واحدهای صنعتی آلاینده در شرایط اضطرار تاکید کرد و افزود: این همکاری برای حفظ سلامت شهروندان حیاتی است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در این نشست، دو دستگاه بر لزوم هماهنگی دقیق میان کدهای آیسیک وزارت صمت و رده‌بندی زیست‌محیطی واحدها تأکید کردند، بیان داشت: این باعث خواهد شد تا فرآیندهای نظارتی و صدور مجوزها با دقت بیشتری انجام شود.

یوسف پور با بیان اینکه موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی سایت پسماند ویژه استان یکی از محورهای اصلی جلسه مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تسریع در اجرای تصمیمات و رفع موانع مدیریتی و اجرایی مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه چالش‌های موجود بین صنایع و محیط‌زیست در سطح استان مورد بحث قرار گرفت، افزود: برنامه‌های مشترک برای کاهش آلایندگی، ارتقای پایش و اجرای قانون دنبال می‌شود.