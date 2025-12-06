  1. استانها
نشست تخصصی برای بررسی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع در استان سمنان

سمنان- نشست بررسی چالش‌های محیط زیستی صنایع سمنان با حضور مدیران کل محیط زیست و شهرک‌های صنعتی این استان برگزار و راهکارهای عملی برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار صنعتی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه شنبه جلسه مشترک مدیران کل حفاظت محیط زیست استان سمنان و مدیرعامل و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی استان با هدف بررسی مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی به میزبانی سالن جلسات حفاظت محیط زیست سمنان برگزار شد.

سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان در این نشست از مدیریت پسماند شهرک‌های صنعتی استان به عنوان یکی از مهمترین مسائل در حوزه محیط زیستی یاد کرد.

وی افزود: راهکارهای بهبود وضعیت پساب شهرک‌های صنعتی استان سمنان به وسیله کارشناسان حفاظت محیط زیست بررسی و مسائل مرتبط به آن در قالب گزارش اعلام خواهد شد.

