هم افزایی محیط زیست و جهاد کشاورزی سمنان در مسیر سلامت عمومی جامعه

سمنان- رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان از تقویت همکاری دو دستگاه جهاد و محیط زیست استان خبر داد و گفت: نفع این هم افزایی در راستای سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی زیست محیطی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد کاظمی صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس اداره محیط زیست سمنان به میزبانی دفتر ایشان به انجام مستمر همکاری بین دو دستگاه تاکید کرد و ابراز داشت: این اقدام منتهی به شناسایی و پیشگیری آلودگی زیست محیطی می‌شود.

وی هم افزایی دو دستگاه را منجر به ارتقا استاندارهای بهداشتی و زیست محیطی دانست و افزود: در نهایت داشتن راهکار مشترک در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بخش کشاورزی سلامت عمومی را در پی خواهد داشت.

رئیس اداره جهاد کشاورزی سمنان خواستار اجرای بازدیدهای کارشناسی مشترک از واحدهای تولیدی، دامداری، کشتارگاه مرغ و گوشت شد و ادامه داد: مجموع این اقدامات تأثیر گذار در سلامت جامعه خواهد بود.

کاظمی در ادامه بیان کرد: این کاری ضمن حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی، به کاهش مشکلات زیست‌محیطی، ساماندهی واحدهای تولیدی منجر می‌شود.

وی افزود: دیگر فواید این همکاری تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها در بخش‌های مختلف کشاورزی و در چهارچوب ضوابط و مقررات زیست محیطی است.

