هوای سمنان در وضعیت نارنجی؛ شاخص آلودگی از مرز ۱۳۵ گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه شاخص آلودگی هوا و یا همان کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست در آخرین به روز رسانی خود وضعیت آلودگی هوای استان سمنان به خصوص مناطق غربی و صنعتی را نارنجی اعلام کرده است.

در شاخص روزانه آلودگی هوا، سمنان، ایوانکی و گرمسار در وضعیت نارنجی یا همان ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند به این ترتیب شاخص آلودگی هوا در سمنان ۱۲۱ در گرمسار ۱۰۴ و در ایوانکی ۱۴۵ اعلام شده است.

در شاخص آنلاین آلودگی هوا همزمان با صبح دوشنبه نیز آلودگی هوای مرکز استان سمنان ۱۳۵، ایوانکی ۱۳۱ و گرمسار ۷۰ اعلام شده است همچنین در شاهرود و دامغان هم به ترتیب شاخص آلودگی هوا ۸۷ و ۸۶ گزارش می‌شود.

طی روزهای آتی اما ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان این نوید را می‌دهد که شاخص آلودگی هوا کاهش یافته و هوا با کیفیت تر شود.

هر چند کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای ۴۸ ساعت آتی افزایش ابر، مه‌آلودگی و افزایش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی در نواحی غربی و صنعتی را پیش بینی کردند اما در روزهای پایان هفته شاهد وزش باد خواهیم بود که کمی می‌تواند در کاهش آلودگی مؤثر باشد.

نظارت بر کارخانه‌های آلاینده از مهمترین اقداماتی است که اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از ابتدای مهرماه صورت داده تا شاهد کاهش آلودگی‌ها باشیم هر چند ناترازی انرژی و ناتوانی دولتمردان در تأمین نیازهای صنایع بعضاً به مازوت سوزی منجر می‌شود و این آلودگی را تشدید خواهد کرد.