  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

طرح زمستانه پلیس از ۲۵ آذر در جاده‌های کشور آغاز می‌شود

طرح زمستانه پلیس از ۲۵ آذر در جاده‌های کشور آغاز می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: طرح زمستانه پلیس از ۲۵ آذر تا ۲۰ اسفند با مشارکت ۲۵ سازمان برای افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از آغاز طرح زمستانه پلیس در جاده‌های کشور از ۲۵ آذرماه تا ۲۰ اسفند خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، انسجام‌بخشی به فعالیت دستگاه‌های امدادی و کاهش تلفات حوادث ترافیکی در فصل سرما اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری کمیته هماهنگی طرح‌های ویژه ترافیکی زمستانه در ستاد پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: هر سال این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل برگزار می‌شود و امسال نیز با توجه به تأخیر در بارندگی‌ها، نشست هماهنگی ساعت ۹ صبح امروز تشکیل می‌شود.

محبی افزود: در مجموع حدود ۲۵ سازمان و دستگاه شامل راهداری، اورژانس، هلال‌احمر، امداد و نجات، بیمه مرکزی، امدادخودروها، مدیریت بحران کشور، صداوسیما، سازمان هواشناسی و سایر مجموعه‌های مرتبط در این طرح نقش‌آفرینی می‌کنند و محوریت اجرای طرح با پلیس است.

به گفته جانشین پلیس راه، پیش از آغاز رسمی طرح، رزمایش مشترک طرح زمستانه روز ۲۵ آذرماه در تهران با حضور مقامات کشوری و لشکری و به‌صورت هم‌زمان در استان‌ها با حضور مسئولان ارشد همان استان برگزار خواهد شد تا آمادگی کامل دستگاه‌ها برای مواجهه با بارش‌ها و شرایط جوی حاصل شود.

سرهنگ محبی هدف اصلی اجرای طرح زمستانه را ایجاد یکپارچگی میان دستگاه‌های همسو، ارتقای ایمنی و تأمین آرامش و آسایش هم‌وطنان در جاده‌ها عنوان کرد و افزود: امیدواریم امسال زمستانی پربارش داشته باشیم؛ هرچند این موضوع کار پلیس و دستگاه‌های امدادی را سخت‌تر می‌کند، اما با هماهنگی ایجادشده تلاش می‌کنیم در بارش‌های سنگین نیز خدمات مؤثر و بدون وقفه ارائه دهیم.

وی در پایان گفت: بلافاصله پس از پایان طرح زمستانه در ۲۰ اسفند، عملیات پلیس وارد طرح نوروزی خواهد شد تا پوشش ترافیکی جاده‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

کد خبر 6681588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها