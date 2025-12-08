به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از آغاز طرح زمستانه پلیس در جاده‌های کشور از ۲۵ آذرماه تا ۲۰ اسفند خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، انسجام‌بخشی به فعالیت دستگاه‌های امدادی و کاهش تلفات حوادث ترافیکی در فصل سرما اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری کمیته هماهنگی طرح‌های ویژه ترافیکی زمستانه در ستاد پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: هر سال این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل برگزار می‌شود و امسال نیز با توجه به تأخیر در بارندگی‌ها، نشست هماهنگی ساعت ۹ صبح امروز تشکیل می‌شود.

محبی افزود: در مجموع حدود ۲۵ سازمان و دستگاه شامل راهداری، اورژانس، هلال‌احمر، امداد و نجات، بیمه مرکزی، امدادخودروها، مدیریت بحران کشور، صداوسیما، سازمان هواشناسی و سایر مجموعه‌های مرتبط در این طرح نقش‌آفرینی می‌کنند و محوریت اجرای طرح با پلیس است.

به گفته جانشین پلیس راه، پیش از آغاز رسمی طرح، رزمایش مشترک طرح زمستانه روز ۲۵ آذرماه در تهران با حضور مقامات کشوری و لشکری و به‌صورت هم‌زمان در استان‌ها با حضور مسئولان ارشد همان استان برگزار خواهد شد تا آمادگی کامل دستگاه‌ها برای مواجهه با بارش‌ها و شرایط جوی حاصل شود.

سرهنگ محبی هدف اصلی اجرای طرح زمستانه را ایجاد یکپارچگی میان دستگاه‌های همسو، ارتقای ایمنی و تأمین آرامش و آسایش هم‌وطنان در جاده‌ها عنوان کرد و افزود: امیدواریم امسال زمستانی پربارش داشته باشیم؛ هرچند این موضوع کار پلیس و دستگاه‌های امدادی را سخت‌تر می‌کند، اما با هماهنگی ایجادشده تلاش می‌کنیم در بارش‌های سنگین نیز خدمات مؤثر و بدون وقفه ارائه دهیم.

وی در پایان گفت: بلافاصله پس از پایان طرح زمستانه در ۲۰ اسفند، عملیات پلیس وارد طرح نوروزی خواهد شد تا پوشش ترافیکی جاده‌ها بدون وقفه ادامه یابد.