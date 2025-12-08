به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی جانباختن صدها تن از مردم اندونزی در سیلاب و رانش زمین در این کشور، با ارسال پیامی، ضمن ابراز همدردی با همتای خود و خانواده قربانیان حادثه، آمادگی این جمعیت را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام کرد.

در متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

جناب آقای یوسف کالا

رئیس جمعیت صلیب‌سرخ اندونزی

جناب آقای رئیس،

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب‌سرخ اندونزی ابلاغ می‌نماید.

با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در اندونزی مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن صدها تن و مفقود شدن شمار زیادی از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعه غم‌انگیز و رنجی که برای مردم اندونزی به همراه داشته است، متأثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ اندونزی و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام می‌نماید.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ اندونزی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.