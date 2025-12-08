  1. جامعه
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

ابراز همدردی رئیس هلال‌احمر با حادثه‌دیدگان سیل اندونزی

رییس جمعیت هلال‌احمر با ارسال پیامی، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه سیلاب اندونزی، آمادگی این جمعیت را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی جانباختن صدها تن از مردم اندونزی در سیلاب و رانش زمین در این کشور، با ارسال پیامی، ضمن ابراز همدردی با همتای خود و خانواده قربانیان حادثه، آمادگی این جمعیت را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام کرد.

در متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است:

جناب آقای یوسف کالا

رئیس جمعیت صلیب‌سرخ اندونزی

جناب آقای رئیس،

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب‌سرخ اندونزی ابلاغ می‌نماید.

با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در اندونزی مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن صدها تن و مفقود شدن شمار زیادی از مردم آن کشور و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعه غم‌انگیز و رنجی که برای مردم اندونزی به همراه داشته است، متأثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ اندونزی و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی اعلام می‌نماید.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ اندونزی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

