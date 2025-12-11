  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

شکری: اجرای طرح زمستانی راهداری از دی ماه؛ ۶۹ اکیپ آماده باش شدند

شکری: اجرای طرح زمستانی راهداری از دی ماه؛ ۶۹ اکیپ آماده باش شدند

ارومیه- مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده طرح زمستانی راهداری با آماده باش ۶۹ اکیپ آغاز می شود.

‌به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و مانور تمام‌عیار استانی، که با حضور معاون عمرانی استاندار برگزار شد، اعلام کرد: از ابتدای دی‌ماه اداره کل راهداری به‌صورت رسمی در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر در محورهای سردشت، اشنویه و سلماس افزود: عملیات برف‌روبی به‌موقع انجام شد و با استقرار ۶۹ اکیپ راهداری، هیچ مشکلی در تردد گزارش نشد.

شکری همچنین از آمادگی کامل ناوگان راهداری خبر داد و اظهار کرد: ۴۳۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای اجرای عملیات زمستانی آماده هستند.

وی با بیان اینکه ۷۹ گردنه به طول مجموع ۶۵۰ کیلومتر تحت پوشش عملیات راهداری قرار دارد، تصریح کرد: ۶۲ هزار تن شن و ماسه برای یخ‌زدایی و نمک‌پاشی جاده‌ها ذخیره شده و بیش از ۷۵۰ نفر از کارکنان اداره کل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر طرح زمستانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تخصیص به‌موقع اعتبارات گفت: خدمات‌رسانی مطلوب در حوزه راهداری زمستانی زمانی محقق می‌شود که اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌وبودجه استان به‌موقع تأمین شود.

وی افزود: بیل‌های جدید برای تراکتورها تولید شده که می‌تواند بازگشایی راه روستاها را تسریع کند و در صورت تخصیص اعتبار امکان خرید تجهیزات جدید نیز وجود دارد.

شکری همچنین از دهیاری‌ها و شهرداری‌ها خواست تا فهرست ماشین‌آلات، رانندگان و سطح آمادگی خود را ارائه دهند تا در صورت نیاز از ظرفیت آن‌ها بهره گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از یک مرجع واحد افزود: برای جلوگیری از انسداد راه‌ها و تصادفات، توجه جدی رانندگان به استفاده از زنجیرچرخ در هنگام بارش ضروری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان اشاره کرد: وجود بیش از ۱۵۰ معدن با ماشین‌آلات سنگین در استان ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی عملیات زمستانی ایجاد می‌کند که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

کد خبر 6685755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها