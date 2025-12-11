شکری: اجرای طرح زمستانی راهداری از دی ماه؛ ۶۹ اکیپ آماده باش شدند

‌‌به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و مانور تمام‌عیار استانی، که با حضور معاون عمرانی استاندار برگزار شد، اعلام کرد: از ابتدای دی‌ماه اداره کل راهداری به‌صورت رسمی در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر در محورهای سردشت، اشنویه و سلماس افزود: عملیات برف‌روبی به‌موقع انجام شد و با استقرار ۶۹ اکیپ راهداری، هیچ مشکلی در تردد گزارش نشد.

شکری همچنین از آمادگی کامل ناوگان راهداری خبر داد و اظهار کرد: ۴۳۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای اجرای عملیات زمستانی آماده هستند.

وی با بیان اینکه ۷۹ گردنه به طول مجموع ۶۵۰ کیلومتر تحت پوشش عملیات راهداری قرار دارد، تصریح کرد: ۶۲ هزار تن شن و ماسه برای یخ‌زدایی و نمک‌پاشی جاده‌ها ذخیره شده و بیش از ۷۵۰ نفر از کارکنان اداره کل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر طرح زمستانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تخصیص به‌موقع اعتبارات گفت: خدمات‌رسانی مطلوب در حوزه راهداری زمستانی زمانی محقق می‌شود که اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌وبودجه استان به‌موقع تأمین شود.

وی افزود: بیل‌های جدید برای تراکتورها تولید شده که می‌تواند بازگشایی راه روستاها را تسریع کند و در صورت تخصیص اعتبار امکان خرید تجهیزات جدید نیز وجود دارد.

شکری همچنین از دهیاری‌ها و شهرداری‌ها خواست تا فهرست ماشین‌آلات، رانندگان و سطح آمادگی خود را ارائه دهند تا در صورت نیاز از ظرفیت آن‌ها بهره گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از یک مرجع واحد افزود: برای جلوگیری از انسداد راه‌ها و تصادفات، توجه جدی رانندگان به استفاده از زنجیرچرخ در هنگام بارش ضروری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان اشاره کرد: وجود بیش از ۱۵۰ معدن با ماشین‌آلات سنگین در استان ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی عملیات زمستانی ایجاد می‌کند که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.