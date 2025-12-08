مازاد تجاری چین از یک تریلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، مازاد تجاری چین در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ برای اولین بار از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد و رکوردی بیسابقه در تاریخ جهان ثبت کرد.
براساس گزارش اداره گمرک چین، این رقم معادل ۱.۰۸ تریلیون دلار بوده است که ۲۱.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد.
با وجود کاهش صادرات چین به آمریکا در پی تعرفههای وضع شده توسط دولت دونالد ترامپ، پکن همچنان صادرات خود به بازارهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین را افزایش داده است. خودرو، پنلهای خورشیدی و محصولات الکترونیکی از جمله کالاهای پرطرفدار صادراتی چین هستند که رقبا در کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تحت فشار قرار دادهاند.
کاهش ارزش یوآن در سالهای اخیر و پایین بودن قیمتها در چین در مقایسه با افزایش هزینهها در آمریکا و اروپا یکی از عوامل رشد صادرات بوده است.
نیویورک تایمز نوشت: کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تقویت مصرف داخلی چین و تعدیل مازاد تجاری برای تضمین رشد پایدار تأکید دارند. رهبران چین همچنین از سایر کشورها خواستهاند از ایجاد موانع تجاری خودداری کنند و هشدار دادهاند که این اقدامات میتواند تجارت بین الملل را تضعیف کند.
