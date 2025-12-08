  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۷

احیای سیلوی ۱۲ هزار تنی مراغه؛ گام بزرگ در تقویت امنیت غذایی شمال‌غرب

مراغه- با امضای تفاهم‌نامه جدید، سیلوی ۱۲ هزار تنی مراغه پس از سال‌ها رکود دوباره فعال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی روز دوشنبه با اعلام این خبر، افزود: با امضای تفاهم‌نامه میان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد بخش مهمی از ذخایر استراتژیک گندم منطقه در سیلوی ۱۲ هزار تنی مراغه ذخیره شود.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: در مرحله نخست، مجوز حمل ریلی چهار هزار تن گندم کیفی از خوزستان برای ذخیره در این سیلو صادر شده و روند بارگیری در واگن‌های فله‌بر غلات نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه احیای این سیلو یکی از مطالبات جدی و عمومی مردم مراغه بود، یادآوری کرد: سیلوی بتنی مراغه سال‌ها بخشی از هویت و خاطره جمعی شهر بود و مردم از رکود و واگذاری آن نگران بودند که فعال‌سازی دوباره این مجموعه پاسخی به این مطالبه و احیای ظرفیت مهم کشاورزی و اقتصادی در جنوب آذربایجان‌شرقی است.

موسوی با اشاره به آثار اقتصادی این اقدام، گفت: فعال شدن سیلو موجب ایجاد اشتغال، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل ذخیره‌سازی غلات و تقویت پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی منطقه می‌شود.

وی همچنین از صدور مجوز ذخیره‌سازی و توزیع اقلام اساسی شامل شکر، برنج و روغن خوراکی در فاز دوم این طرح خبر داد و اضافه کرد: با تکمیل این مرحله، مراغه به یکی از مراکز اصلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شمال‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

موسوی با قدردانی از همراهی مردم، مسئولان ملی و استانی در راه اندازی مجدد سیلوی بتنی، ادامه داد: این اتفاق نقطه آغاز روندی جدید در توسعه زیرساخت‌های شهرستان است و با ورود نخستین قطار حامل گندم به سیلوی مراغه، مراسمی برای اعلام رسمی آغاز فعالیت آن برگزار خواهد شد.

