علیزاده: هشت هزار تن کود پاییزی بین کشاورزان هشترودی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز پنجشنبه با اشاره به اینکه طرح توزیع کودهای پاییزی با هدف تقویت تغذیه گیاهی، ارتقای حاصلخیزی خاک و افزایش تولید در مزارع دیم و آبی شهرستان صورت گرفته است، یادآور شد: این طرح از ابتدای شهریور شروع و تا اواسط آذر ماه جاری تداوم داشت که در این راستا هفت هزار و ۲۰ تن اوره با ۸۴ درصد تحقق، ۶۸۰ تن سوپرفسفات با ۲۹.۵ درصد تحقق و ۳۰۷ تن پتاس با ۵۸ درصد تحقق بین بهره‌برداران توزیع شد.

به گفته وی طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده سهمیه‌های تعیین شده برای روستاهای مختلف بر اساس نیاز کشت پاییزه به مراکز خدمات تحویل داده شد و سپس در اختیار کشاورزان قرار گرفت و در این راستا نظارت دقیق بر روند تحویل، جلوگیری از انحراف در توزیع و تسریع در رساندن کود به دست بهره‌برداران از مهم‌ترین سیاست‌های مدیریت جهاد کشاورزی هشترود بوده است.

علیزاده اظهار کرد: توزیع کودهای شیمیایی در شهرستان هشترود طی دوره مذکور توسط سه کارگزار بخش خصوصی و هفت کارگزار تعاون روستایی انجام شد که شامل انواع کودهای اوره، سوپرفسفات و پتاس بود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای به موقع تغذیه پایه محصولات، گفت: مصرف کود پایه نقش اساسی در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصول و پایداری تولید دارد و چنانچه تغذیه گیاه در مرحله پایه و ابتدای رشد به درستی صورت نگیرد، هیچ برنامه تغذیه‌ای در مراحل بعد قادر به جبران این کمبودها نخواهد بود.

علیزاده ادامه داد: از همین رو توزیع به موقع، کافی و هدفمند کودهای فسفاته، پتاسه و اوره با اولویت بهره‌برداران واقعی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی هشترود قرار گرفته است.

وی سطح زیرکشت محصولات مشمول طرح زراعت در هشترود را ۷۱ هزار و ۴۷۱ هکتار و باغات را یک هزار و ۵۰ هکتار اعلام کرد.

علیزاده، تقویت ریشه و استقرار مناسب گندم و جو در پاییز، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زمستانه و ارتقای عملکرد نهایی محصول در مزارع دیم و آبی و ترمیم کمبودهای عناصر غذایی خاک و افزایش پایداری تولید را از رویکردهای مهم جهاد کشاورزی در توزیع کودهای پاییزی عنوان و اضافه کرد: کودهای پایه باید پیش از کشت به دست کشاورزان برسد تا مصرف آن در مرحله کاشت به درستی امکان‌پذیر باشد.

وی یادآور شد: برنامه توزیع کود پاییزه در شهرستان هشترود برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ یکی از منظم‌ترین و گسترده‌ترین برنامه‌های تغذیه‌ای اجرا شده در منطقه بوده و انتظار می‌رود اجرای این طرح تأثیر چشمگیری در افزایش تولید و بهبود وضعیت تغذیه‌ای مزارع شهرستان داشته باشد.

علیزاده اظهار کرد: اجرای این برنامه گسترده زمینه تقویت تغذیه گیاهی و ارتقای عملکرد محصولات پاییزه را در شهرستان فراهم کرده است.