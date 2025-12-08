به گزارش مهر، فاطمه بصیری‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از همراهی آنان در پوشش موضوع «هویت اسلامی زن مسلمان»، به تشریح برنامه‌های هفته زن در خراسان جنوبی پرداخت و گفت: مسئولیت ستاد هفته زن استان امسال به بسیج جامعه زنان سپرده شده است.

وی افزود: این برنامه‌ریزی در سطح تمامی شهرستان‌ها دنبال شده و قرارگاه‌های تخصصی زن و خانواده در راستای تدوین برنامه‌های جامع در استان فعال شده است.

بصیری‌پور شعار امسال هفته زن را «زن؛ بانوی ایرانی، مظهر نجابت و الگوی مقاومت» عنوان کرد و گفت: هدف اصلی ما ارتقای روایت زن ایرانی در جمهوری اسلامی به عنوان یک راهبرد ملی است.

وی گفت: این روایتی که زن را نه در جهان معاصر ذوب شده می‌خواهد و نه گسسته از آن، بلکه الگویی سوم ارائه می‌دهد که کرامت، نقش‌آفرینی اجتماعی و کارآمدی در خانواده را هم‌زمان محقق می‌سازد.

نقش زنان در انقلاب اسلامی و مقاومت معاصر

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: حضرت امام (ره) فرمودند ما نهضت خود را مدیون زنان هستیم و این نقش‌آفرینی از ابتدای انقلاب تا امروز در همه عرصه‌ها ادامه یافته است.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و نقش زنان ایران در تاب‌آوری اجتماعی گفت: زنان در این حادثه مانند همیشه بنیان‌های خانواده را حفظ کردند و در پشتیبانی و همراهی جامعه نقش برجسته‌ای داشتند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: در جریان ایران همدل و کمک به مردم غزه نیز حضور زنان قابل‌تحسین بود.

بصیری‌پور با اشاره به سرگذشت‌پژوهی شهدای زن استان در راستای دومین کنگره ۱۴۰۰ شهید خراسان جنوبی گفت: آمار شهدای زن استان به ۱۱ شهید افزایش یافته چرا که برخی از آنان در سایر استان‌ها تدفین شده بودند.

به گفته وی، پیوند تجربه تاریخی سیره حضرت زهرا (س) با نقش زنان در انقلاب اسلامی، نگاه ملی و فراملی، و توجه به اقتضائات بومی استان از اصول برنامه‌ریزی امسال بوده است.

۹۳۰ برنامه در ۵۸ عنوان

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی اعلام کرد: در مجموع ۹۳۰ برنامه در ۵۸ عنوان برای هفته زن تدوین شده است.

بصیری‌پور افزود: بررسی آسیب‌های آرایش‌های نوظهور، و برنامه‌های ویژه جمعیت با حضور حجت‌الاسلام وافی از دیگر برنامه‌های مهم هفته زن است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت گفت: چهار همایش اصلی در حوزه جمعیت، ویژه کنشگران فرهنگی و اجتماعی، مدیران دستگاه‌ها و زوجین جوان برگزار می‌شود.

بصیری‌پور با اشاره به برنامه‌های تجلیل از بانوان گفت: تکریم بانوان مدال‌آور ورزشی و آیین تقدیر از الگوهای برتر عفاف و حجاب در میان ورزشکاران نیز از دیگر برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی تأکید کرد: اهدای ۲۰۰ جهیزیه و برگزاری جشن ازدواج آسان، برنامه ریزی برای آزادیازی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد زن و برگزاری همایش شکوه مادری ویژه مادران دهه‌شصتی دارای سه فرزند و بیشتر را نیز در این هفته خواهیم داشت.

وی به اجرای طرح شهید غیب‌پرور اشاره کرد و افزود: در این طرح علاوه بر دیدار با مادران شهدا، پیگیری مسائل درمانی، مسکن، معیشت و سایر نیازها به صورت ویژه دنبال می‌شود.

رویدادهای ورزشی و اجتماعی

بصیری‌پور گفت: رویداد ورزشی ویژه بانوان در ۴۸۰ پایگاه بسیج خواهران برگزار می‌شود و تکریم بانوان شاغل در دستگاه‌ها در دستور کار است.

وی ادامه داد: خدمات مشاوره رایگان، میز خدمت بانوان، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، ائمه جمعه و مدیران اجرایی، و تهیه مستند از بانوان برگزیده استان از دیگر برنامه‌هاست.

بصیری‌پور اعلام کرد: برای نخستین بار یک بانوی استان پیش از خطبه‌های نماز جمعه بیرجند سخنرانی خواهد کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: ۵۸۰ گروه جهادی خواهران و همچنین گروه‌های جهادی برادران در این هفته خدمت‌رسانی خواهند کرد.