خراسان جنوبی دارای رتبه نخست کشوری در سرانه جمعیت معتکف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح چهارشنبه در ستاد راهبری اعتکاف استان، با اشاره به آمار اعتکاف در استان گفت: خراسان جنوبی با داشتن ۳۲ معتکف به ازای هر هزار نفر جمعیت، رتبه اول کشوری را دارا است.

وی ادامه داد: در سال گذشته، ۳۵۶ مسجد از مجموع ۵۴۰ مسجد واقع در مراکز شهرها و بخش‌های این استان، میزبان اعتکاف بودند که نشان‌دهنده استقبال گسترده است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به هزینه‌های مردمی برگزاری اعتکاف، بیان کرد: خواستاریم حمایت از تولید و توزیع رایگان محتواهای معنوی مانند کتاب «حالت پرواز» برای معتکفان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: با مساعدت خیرین بخشی از هزینه‌های لازم تأمین شده، ولی نیاز به اهتمام بیشتر وجود دارد.

اعتکاف، سنگری در جنگ شناختی و ترویج معنویت

حجت‌الاسلام سالاری اعتکاف را یک «مدل جدید مجاهد در جنگ شناختی» دانست و گفت: این مراسم ظرفیت بالایی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، به ویژه در حوزه ارزش‌های دینی دارد.

وی ادامه داد: حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در مساجد، پیام قدرتمندی به دشمنان درباره انسجام و عمق باورهای دینی جامعه ایران می‌فرستد.

به گفته حجت‌الاسلام سالاری، تقویت این جنبش معنوی، هسته مرکزی مقاومت در جنگ ارزشی و اعتقادی را مستحکم‌تر کرده و در موفقیت در سایر عرصه‌های مقابله نیز مؤثر خواهد بود.