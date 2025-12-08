مصرف «قیماق» در دوران پس از زایمان، مفید اما مشروط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید علی موسوی جم، متخصص تغذیه درباره تأثیر مصرف قیماق (کاچی) در دوران نقاهت پس از زایمان، اظهار کرد: سنت کهن استفاده از قیماق برای مادران در کردستان، از نظر علمی نیز قابل توجیه است. زایمان فرایندی پرانرژی‌بر است و قیماق به دلیل دارا بودن کالری و چربی متراکم، می‌تواند به عنوان یک منبع انرژی فوری و مقوی برای کمک به بازیابی سریع‌تر قوای جسمانی مادر عمل کند.

وی افزود: همچنین در باورهای طب سنتی، نقش این قبیل مواد غذایی در افزایش کیفیت و کمیت شیر مادر مورد اشاره قرار گرفته است که این اثر عمدتاً ناشی از تأمین کالری و چربی اضافی مورد نیاز برای فرآیند شیر سازی است.

هشدار متخصص تغذیه درباره افراط در مصرف

موسوی جم در ادامه با اشاره به خطرات مصرف بی‌رویه این ماده غذایی هشدار داد و تصریح کرد: نکته حائز اهمیت که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بحث "اعتدال" است. قیماق دارای سطح بالایی از چربی‌های اشباع است که مصرف زیاد آن می‌تواند موجب افزایش کلسترول بد (LDL) و در درازمدت، خطر بروز مشکلات قلبی-عروقی و افزایش وزن شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: سیستم گوارش مادر در این دوران ممکن است حساس باشد و مصرف حجم زیادی از مواد غذایی سنگین و پرچرب می‌تواند منجر به ناراحتی گوارشی گردد.

تعادل و تنوع کلید سلامت است

موسوی جم با ارائه توصیه‌ای کاربردی عنوان کرد: ما منافع فرهنگی و تغذیه‌ای این سنت را نادیده نمی‌گیریم. مصرف مقدار کم و متعادلی از قیماق (یک کاسه کوچک) در روزهای اول پس از زایمان، به شرطی که بخشی از یک رژیم غذایی کامل، متنوع و متعادل شامل منابع پروتئینی کم‌چرب، میوه‌ها، سبزی‌ها و غلات کامل باشد، می‌تواند مفید واقع شود. اما به هیچ وجه نباید آن را پایه و اساس تغذیه مادر قرار داد. به ویژه مادرانی که سابقه کلسترول بالا، چاقی، افزایش بیش از حد وزن گیری در زمان بارداری یا بیماری‌های قلبی دارند، باید در مصرف آن احتیاط بیشتری کنند و حتماً با پزشک معالج خود مشورت نمایند.

وی جم افزود: برای افزایش اثرات مفید این ماده غذایی سنتی و کاهش اثرات مضر آن بهتر است از آرد کامل استفاده کرد و نه آرد سفید و برای کاهش اثرات مضر چربی‌های اشباع موجود در روغن حیوانی استفاده شده در قیماق می‌توان مقدار این روغن را کاهش و از روغن زیتون یا کنجد در کنار روغن حیوانی در تهیه قیماق استفاده کرد و پودر مغزها مثل گردو و بادام را نیز به قیماق اضافه کنیم.

موسوی در پایان گفت: می‌توان غذاهای مفیدی هم مثل سوپ مرغ با عدس قرمز (دال عدس) و سبزیجات یا حلیم جو دوسر با شیر و پودر مغزها را در روزهای اول بعد از زایمان به طور کامل جایگزین قیماق کرد یا روزی ۳-۱ قاشق غذاخوری قیماق و بعد از غذاهای مقوی فوق‌الذکر استفاده کرد که هم سهل‌الهضم هستند و هم باعث بازیابی انرژی از دست رفته و هم باعث افزایش شیر مادر می‌شوند.