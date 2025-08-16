نقش مایعات و لبنیات در افزایش میزان شیر مادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا سهرابی عضو هیأت علمی گروه تغذیه جامعه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد اجتماعی، شاهد کاهش گرایش مادران به شیر دادن به نوزاد هستیم، گفت: مزایای فراوان شیر مادر برای سلامت نوزاد و خود، ضرورت توجه جدی تر به این موضوع از سوی بانوان را مطرح می‌سازد.

آغوز؛ هدیه مادر به سلامتی نوزاد او با اشاره به اینکه شیر مادر به ویژه در ۶ ماه نخست تولد، می‌تواند همه نیازهای نوزاد به منابع غذایی لازم برای رشد و سلامتی را فراهم آورد، افزود: به ویژه نخستین شیر مادر پس از تولد نوزاد که به نام «آغوز» شناخته می‌شود، می‌تواند با دارا بودن الکترولیت‌های مفید و مواد مؤثر بر ایمنی زایی بالا، ضامن سلامت نوزاد باشد و از سویی دیگر در یک تماس پوست با پوست، رابطه عاطفی مادر و نوزاد را به نحوی مؤثر شکل دهد.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین به یافته‌های علمی در زمینه اثربخشی آغوز بر کاهش بروز کولیک در نوزادان، دفع بهتر مدفوع و جلوگیری از کاهش وزن اشاره کرد که موجب توصیه پزشکان برای تغذیه نوزاد با آغوز شده است.

سهرابی نوع پروتئین موجود در شیر مادر را اغلب از نوع «وی» عنوان کرد که هضم مناسب‌تری دارد و ادامه داد: همچنین ترکیبات موجود در شیر مادر به جذب منابعی مانند آهن در بدن نوزاد کمک کرده و بدن او را از ایمنی بالایی در برابر بیماری‌ها، به ویژه اختلالاتی مانند اسهال و آلرژی برخوردار می‌سازد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نتایج بررسی‌های علمی مبنی بر اثربخشی تغذیه با شیر مادر در کاهش خطر ابتلاء به بیماری‌های مزمن در بزرگسالی را دیگر عاملی برشمرد که لازم است مادران نسبت به آن آگاهی داشته باشند. شیر دادن به نوزاد؛ تلاشی مؤثر در دستیابی به وزن متعادل مادر پس از بارداری و زایمان به گفته این دانشیار گروه تغذیه جامعه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، علاوه بر حمایتی که مادر به کمک تغذیه با شیر خود از فرزند دارد، نقش این فرآیند در سلامت مادر نیز دیگر عامل افزایش گرایش به این تغذیه است که بر اساس پژوهش‌های انجام شده، از بروز برخی سرطان‌های هورمونی مانند سرطان‌های پستان و تخمدان پیشگیری می‌کند و از سویی دیگر، راهکاری مناسب برای دستیابی به وزن متعادل مادر پس از بارداری و زایمان است.

سهرابی یکی از موارد نگران کننده برای مادران در فرآیند شیر دادن به نوزادان را حجم کم شیر مادر عنوان کرد و در این زمینه توصیه کرد: افزایش میزان مایعات و لبنیات؛ دریافت کافی منابع پروتئینی شامل پروتئین‌های حیوانی نظیر گوشت، مرغ و ماهی و پروتئین‌های گیاهی مانند عدس و ماش؛ همچنین مصرف مغزها مانند مغز بادام، می‌تواند در افزایش شیر مادر مؤثر بوده و این دغدغه را برطرف سازد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اثرگذاری مستقیم تغذیه مادر بر شیر گفت: مواد غذایی مانند سیر و پیاز موجب تغییر بوی شیر شده و مصرف مواد غذایی نفاخ نیز می‌تواند بروز مشکلاتی مانند کولیک را در نوزاد ایجاد کند.

توصیه به پرهیز از کافئین در دوران شیر دادن به نوزاد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین مصرف کافئین را دارای اثرگذاری مستقیم بر شیر مادر دانست و از مادران خواست تا در دوران شیر دادن، استفاده از نوشیدنی حاوی کافئین را تا حد ممکن کاهش دهند.

مصرف داروهای بیماری‌های خاص، داروهای مربوط به بیماری‌های هورمونی مانند تیروئید و یا داروهای شیمی درمانی، دیگر مواردی بود که این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آنها به عنوان مواردی اشاره کرد که در دوران شیر دادن به نوزاد، لازم است با نظارت پزشک انجام شود.

سهرابی تاکید کرد: با توجه به اهمیت بالای تغذیه با شیر مادر در افزایش ایمنی بدن نوزاد در برابر بیماری‌ها، توصیه می‌شود تغذیه انحصاری با شیر مادر طی ۶ ماه نخست بعد تولد صورت پذیرد و برای حفظ اثرات ایمنی زا، دست کم به مدت سه ماه شیر دادن به نوزاد ضروری است.