امینی: قاچاقچی سوخت بیش از ۳ میلیارد ریال در گیلان محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۳۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و استعلام از شرکت نفت منطقه‌ای و با توجه به اینکه فرآورده‌های نفتی از مصادیق بارز کالای یارانه‌ای محسوب شده، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک شرکت تولیدی گازوئیل قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.