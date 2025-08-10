  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

محکومیت بیش از ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی مدیر شرکت به دلیل نگهداری گازوئیل قاچاق در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۴۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و استعلام از شرکت نفت منطقه‌ای و با توجه به اینکه فرآورده‌های نفتی از مصادیق بارز کالای یارانه‌ای محسوب شده، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازدید از شرکت، گازوئیل قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

