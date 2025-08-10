محکومیت بیش از ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۴۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و استعلام از شرکت نفت منطقه‌ای و با توجه به اینکه فرآورده‌های نفتی از مصادیق بارز کالای یارانه‌ای محسوب شده، تخلف قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازدید از شرکت، گازوئیل قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.