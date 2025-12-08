کاهش سرعت اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از آکسیوس، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت و تورم نیز روندی افزایشی پیدا میکند؛ موضوعی که ناشی از ضعف ادامهدار بازار کار و فشارهای ناشی از تعرفههاست.
این نهاد بینالمللی هشدار داد که سناریوی بدبینانهتری نیز وجود دارد: اگر حباب شکلگرفته در بازار سهام، که عمدتاً از سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه هوش مصنوعی تغذیه شده، ترکیده شود، وضعیت اقتصادی آمریکا میتواند وارد فاز دشوارتری شود.
OECD در گزارش ششماهه خود تأکید کرده است: یکی از ریسکهای اصلی پیشرو، «اصلاح شدید بازارهای سهام» است؛ بازاری که تحت تأثیر امید به بازدهیهای بالا از محل پیشرفتهای هوش مصنوعی تقویت شده است. البته این سازمان خاطرنشان میکند که پیشرفتهای نوین در هوش مصنوعی میتواند در سالهای آینده به افزایش رشد اقتصادی کمک کند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی حدود ۲ درصد رشد خواهد کرد. این نرخ در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱.۷ درصد کاهش مییابد و سپس در سال ۲۰۲۷ دوباره به ۱.۹ درصد بازمیگردد.
این سازمان رشد ضعیف اشتغال و فشار ناشی از تعرفهها را دلایل این روند کاهشی عنوان کرده و افزوده است که «کاهش بیشتر نرخ بهره ضروری به نظر میرسد»، حتی با وجود اینکه پیشبینی میشود تورم از ۲.۷ درصد در سال جاری به ۳ درصد در سال آینده افزایش یابد.
OECD همچنین پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت؛ زیرا عوامل تجاری و بیثباتیهای سیاسی فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. با این حال، طبق برآورد این نهاد که ۳۸ کشور عضو آن هستند، کاهش تورم و رشد تقاضا در آسیا میتواند در سال ۲۰۲۷ به تقویت دوباره اقتصاد جهانی کمک کند.
این سازمان در پایان هشدار میدهد که ریسکهای پیشروی بازارهای مالی در وضعیت کنونی بسیار گسترده و قابل توجه است.
