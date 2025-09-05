اقتصاد آلمان در حال کوچک شدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیرکاست، این مؤسسه اقتصادی پیشبینی کرد که اقتصاد آلمان در سال جاری میلادی، ۰.۲ درصد و در سال آینده، ۱.۳ درصد رشد ثبت خواهد کرد. این رقم به ترتیب، ۰.۱ درصد و ۰.۲ درصد کمتر از پیشبینی تابستان این موسسه است. همچنین پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۷ نیز ۱.۶ درصد تخمین زده شد.
تیمو وولمرشوزر، مدیر بخش تحقیقات موسسه ایفو گفت: تعرفههای آمریکا هنوز تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد آلمان دارند و پیشبینی نمیشود که توافق در اختلاف تعرفهای میان آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر مستقیمی بر این پیشبینی داشته باشد، زیرا اعمال تعرفهها تا حد زیادی مشابه تابستان هستند. فقط عدم قطعیت مرتبط با اختلاف تعرفهای قبلی احتمالاً به تدریج کاهش مییابد که از اقتصاد آلمان حمایت خواهد کرد.
این مؤسسه اقتصادی اعلام کرد که محققان اقتصادی ایفو، انتظار دارند اقدامات سیاست اقتصادی برنامهریزی شده دولت آلمان، تأثیر کمتری در تقویت اقتصاد داشته باشد. آنها پیشبینی کردند این اقدامات در سال جاری به ۹ میلیارد یورو برسد و در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۳۸ و ۱۹ میلیارد یورو افزایش یابد.
وولمرشوزر افزود: اقدامات سیاست اقتصادی دولت آلمان احتمالاً از سال آینده به طور عمده اعمال خواهد شد. اگر این سیاستها با دقت و قاطعیت اجرا شوند و در نتیجه، عدم قطعیت فعلی کاهش یابد، سیاست مالی ممکن است اقتصاد آلمان را از بحران خارج کند. با این حال، اگر سیاست اقتصادی بی تحرک بماند، خطر فلج اقتصادی چندین ساله و فرسایش مکان کسب و کار وجود دارد.
این موسسه پیشبینی کرد بیکاری درسال جاری میلادی، ۱۵۵ هزار نفر افزایش یابد و نرخ بیکاری به ۶.۳ درصد برسد، البته پیشبینی نمیشود که بیکاری تا سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ دوباره کاهش یابد و به ترتیب به ۶.۱ درصد و ۵.۴ درصد خواهد رسید.
سایت شیرکاست گزارش کرد، این مؤسسه اقتصادی اعلام کرد که تورم احتمالاً از میانگین ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
