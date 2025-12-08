حجتالاسلاموالمسلمین سید میثم مؤمنی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ «زنان و دختران فاطمی» در کرج، اظهار کرد: این مراسم با عنوان «ایستاده پای علی» روز جمعه ۲۱ آذرماه از ساعت ۹ صبح در پیاده راه امام رضا (ع) در میدان شاهعباسی برگزار میشود.
وی بابیان اینکه این اجتماع ویژه مادران و دختران البرزی است، گفت: در این برنامه تلاش شده فضای معنوی و خانوادگی با محوریت سبک زندگی فاطمی ایجاد شود و دهها برنامه متنوع فرهنگی و هنری برای بانوان تدارک دیدهایم.
دبیر بنیاد بینالمللی غدیر استان البرز با اشاره به بخشهای مختلف مراسم افزود: اجرای برنامه توسط سرکار خانم سحر امامی و مژده خنجری خواهد بود و در ادامه، شعرخوانی سرکار خانم فاطمه بایرامی و قرائت قرآن توسط استاد احمد ابوالقاسمی و مدیحهسرایی توسط سید محمدرضا نوشهور پیشبینیشده است.
مؤمنی همچنین از فضاسازی شاد و مناسب برای خانوادهها خبر داد و عنوان کرد: جشنواره بادکنکها، غرفه کودک و بازی، ایستگاههای صلواتی و محتوایی دخترانه و برنامه فرهنگی از مادر بگو با محوریت سبک زندگی حضرت زهرا (س) در این اجتماع اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: این برنامه فرصتی است تا بانوان استان، با الگو گیری از حضرت فاطمه زهرا (س)، در نصرت ولیّ خدا و ترویج ارزشهای الهی نقشآفرینی کنند و امیدواریم شاهد حضور گسترده و باشکوه مادران، دختران و خواهران البرزی باشیم.
