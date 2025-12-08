به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته هماهنگی طرحهای ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ با حضور سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا و دیگر مسئولان و رؤسای دستگاههای همسو برگزار شد.
در این جلسه، سردار کرمی اسد با اشاره به آمار تردد و تصادفات زمستان گذشته، اظهار کرد: «بیشترین حجم تردد در محورهای تهران، مرکزی و قزوین ثبت شده است.
وی افزود: متأسفانه در زمستان سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۸۳ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس راه فراجا همچنین تاکید کرد: برخی استانها از جمله مرکزی و کرمان در کاهش تصادفات و حوادث موفق عمل کردهاند و اقدامات پیشگیرانه و کنترل ترافیک در این مناطق نتایج مثبتی به همراه داشته است.
