زمستان گذشته ۳۳۸۳ نفر در جاده‌های کشور جان باختند

رئیس پلیس راه فراجا، اعلام کرد: در زمستان سال گذشته بیش از ۳۳۸۳ نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ با حضور سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا و دیگر مسئولان و رؤسای دستگاه‌های همسو برگزار شد.

در این جلسه، سردار کرمی اسد با اشاره به آمار تردد و تصادفات زمستان گذشته، اظهار کرد: «بیشترین حجم تردد در محورهای تهران، مرکزی و قزوین ثبت شده است.

وی افزود: متأسفانه در زمستان سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۸۳ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه فراجا همچنین تاکید کرد: برخی استان‌ها از جمله مرکزی و کرمان در کاهش تصادفات و حوادث موفق عمل کرده‌اند و اقدامات پیشگیرانه و کنترل ترافیک در این مناطق نتایج مثبتی به همراه داشته است.

